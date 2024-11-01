edición general
Trump ofrece a las grandes petroleras recuperar sus activos decomisados en Venezuela si invierten en la recuperación

Trump ofrece a las grandes petroleras recuperar sus activos decomisados en Venezuela si invierten en la recuperación

Trump admitió que la industria petrolera "está en muy mal estado" pero que quiere "empezar a generar ganancias" para Venezuela.

Verdaderofalso
Se me viene a la mente Irak y no sé porque
Cehona
#1 Te traiciona el subconsciente.
#10 wai
#1 Pues no se porqué. Podría haber sido Libia o Nigeria igualmente.
io1976
Quién es Trump para dirigir la riqueza de los venezolanos?
Un ladrón y un asesino.
#4 chavi
#2 Su amo y señor. Con el apoyo de muchos de su calaña de fuera y dentro de Venezuela
Spirito
#2 EEUU, quienes lo apoyan, se callan o blanquean creo que no son conscientes de lo que implica que EEUU se pase las leyes internacionales por el arco del triunfo.

Yo alucino.
#8 Horkid
Es la mentalidad americana: "todo vale para obtener beneficios, las muertes sólo son daños colaterales de los negocios"; por eso Trump ni se molesta en aparentar, la gente como él, puede incluso vivirlo como un triunfo empresarial. Es muy diferente la mentalidad de todo vale para ganar dinero, que la mentalidad europea: "vamos a cuidar del bienestar de todos y del planeta"
suppiluliuma
La última vez que miré, salvo Maduro, los que están a cargo de Venezuela son los mismos que hace 48h. EEUU no controla Venezuela. No les veo repartiendo contratos de petróleo, salvo que Rodriguez, Cabello, etc decidan que lo mejor para ellos es convertirse en los títeres de EEUU. Y, de momento, no están dando señales de ello.

Me parece que esto va a terminar en otra astracanada de Trump.
aupaatu
Necesitan petróleo para respaldar el dolar en caída libre y seguirán con sus campañas de Capitán América y sus vengadores
Supercinexin
#3 Mi mujer, que de tonta no tiene un pelo aunque se casó conmigo lo cual es simplemente la excepción que confirma la regla, ya lo dijo ayer al mediodía en la sobremesa: "necesitan recursos naturales a punta pala para alimentar toda la tecnología que están desplegando para hacer frente a China, quicir, eso de la IA y todo lo demás".

Después, por la noche, estaba ya viendo un debate que hacían en La 1 y había una señora que no sé quién era y dijo exactamente lo mismo que mi mujer:…   » ver todo el comentario
#9 Galton
#7 Un saludo a su señora... :hug:
