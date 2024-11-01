edición general
15 meneos
69 clics
Trump no es todopoderoso: cómo puede Europa plantar cara al renovado imperialismo yanqui

Trump no es todopoderoso: cómo puede Europa plantar cara al renovado imperialismo yanqui

"Es un poco aquello que decía Cersei Lannister", resume Carbonell con una referencia a la serie televisiva Juego de Tronos: "Poder es poder". "Vivimos en un mundo, en el mundo real, que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder". Es esa misma idea, aunque estas últimas palabras no son de Lannister, sino de Stephen Miller, uno de los asesores principales del presidente Trump.

| etiquetas: trump , europa , eeuu , imperialismo
12 3 0 K 174 actualidad
13 comentarios
12 3 0 K 174 actualidad
Comentarios destacados:    
taSanás #3 taSanás
Construyendo bombas nucleares. Grandes. Con gran Alcance.

A los únicos paises a los que no torean son a las potencias nucleares con huevos a usar las armas.
4 K 63
carakola #4 carakola
#3 Tenemos a UK, :troll: y a Francia :troll: en Europa para plantar cara :troll: :troll:

Pero yo creo que llegarán a un tratado para permitir a los USA hacer el sistema antimisiles y proporcionar "seguridad" a la zona y se felicitarán mucho ente ellos.
0 K 20
taSanás #6 taSanás
#4 UK? si son primos!

Francia? el track record de Valentía ante el enemigo no es muy allá...
0 K 8
janatxan #7 janatxan
#3 con el poder del dinero puede conseguir lo que no hacen las armas. Además el día que haga falta hacer uso de esa capacidad de disuasión, será el último día para todos, que tranquilidad me da eso.
0 K 9
taSanás #9 taSanás
#7 por ahora a los países que tienen armas nucleares no se ha acercado a joderlos. que en el futuro igual cambia, pues puede... pero lo que sabemos es que es efectivo.
1 K 17
janatxan #11 janatxan
#9 el problema es que el día que decidan hacerlo va a ser un día jodido.
0 K 9
taSanás #12 taSanás
#11 se puede argumentar que sería mas jodido si no hubiese esa "salvaguarda". son todo elucubraciones
0 K 8
frankiegth #10 frankiegth *
#3. Tendría mucho más sentido y premura para Europa salirse de la falsificada alianza militar actual y montar una alianza militar alternativa con los paragüas nuclerares ya en activo ruso y chino. A Irán la bombardean para que no les dé tiempo a fabricar ese tipo de armamento, no veo porque sería diferente para los países Europeos. Los europeos no tenemos tiempo, lo que si tenemos es todo un continente condenado a entenderse y a sellar alianzas.

Los acontecimientos están demostrando que las acciones de Rusia han sido tan adelantadas como preventivas de lo que se le venía al mundo encima con el verdadero gañan del tablero geopolítico.
0 K 14
FatherKarras #1 FatherKarras
Pero hay otra pregunta que hay que hacerse antes que todas las demás. Así lo señala Marga Ferré, presidenta de Transform! Europe. "Se está produciendo un triunfo de la narrativa antirracionalista", lamenta. "Ya no nos preguntamos por qué ocurren las cosas, sino solo cómo podemos adaptarnos a ellas y eso me parece totalmente reaccionario".
2 K 35
Olepoint #8 Olepoint
Tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos, por ejemplo las ventajas geofísicas, estamos más cerca de Asia, de Rusia y de África que de EEUU, deberíamos empezar a fortalecer relaciones comerciales con estas zonas geográficas e ir dejando de lado el otro lado del charco. A nivel de hostias/ejército, EEUU nos gana por goleada, lo único que podemos hacerle es darle donde le duele, en bolsillo, pero no hablo de hacerlo de golpe, eso sería un suicidio, hay que hacerlo poco a poco, pero sin pausa y sin retorno.
1 K 22
Javi_Pina #2 Javi_Pina
No que va
0 K 11
Malinke #5 Malinke
Trump no hace esto sólo por intereses, por estar loco o por ser un egocéntrico, lo hace porque puede y por el dominio de EEUU sobre el mundo. Ese dominio viene de hace muchos años y ahora sufrimos las consecuencias y en vez de aprender y tomar soluciones, como bien dicen en el artículo, sólo miramos como adaptarnos.

Con las estridencias y estupideces de Trump en el comportamiento con el resto de países, pensé que era el mejor momento que el resto del mundo tenía para desligarse de EEUU con la excusa de rechazar a un impresentable como Trump, por desgracia no sólo no es así, si no que lo que estamos viendo de la UE es vergonzoso.
0 K 11
Dragstat #13 Dragstat *
#5 desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, desde la caída del Muro de Berlín, han podido, hacer mucho más, y no han hecho nada. Que sea más poderoso no significa que los demás no puedan hacerle mucho daño, y al final perder todos. No creo que todo esto beneficie a Estados Unidos. Simplemente quiere arrastrar a los demás en su decadencia.
0 K 20

menéame