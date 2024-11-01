Trump no es todopoderoso: cómo puede Europa plantar cara al renovado imperialismo yanqui

"Es un poco aquello que decía Cersei Lannister", resume Carbonell con una referencia a la serie televisiva Juego de Tronos: "Poder es poder". "Vivimos en un mundo, en el mundo real, que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder". Es esa misma idea, aunque estas últimas palabras no son de Lannister, sino de Stephen Miller, uno de los asesores principales del presidente Trump.
| etiquetas: trump , europa , eeuu , imperialismo
A los únicos paises a los que no torean son a las potencias nucleares con huevos a usar las armas.
Pero yo creo que llegarán a un tratado para permitir a los USA hacer el sistema antimisiles y proporcionar "seguridad" a la zona y se felicitarán mucho ente ellos.
Francia? el track record de Valentía ante el enemigo no es muy allá...
Los acontecimientos están demostrando que las acciones de Rusia han sido tan adelantadas como preventivas de lo que se le venía al mundo encima con el verdadero gañan del tablero geopolítico.
Con las estridencias y estupideces de Trump en el comportamiento con el resto de países, pensé que era el mejor momento que el resto del mundo tenía para desligarse de EEUU con la excusa de rechazar a un impresentable como Trump, por desgracia no sólo no es así, si no que lo que estamos viendo de la UE es vergonzoso.