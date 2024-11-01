Trump no es todopoderoso: cómo puede Europa plantar cara al renovado imperialismo yanqui

"Es un poco aquello que decía Cersei Lannister", resume Carbonell con una referencia a la serie televisiva Juego de Tronos: "Poder es poder". "Vivimos en un mundo, en el mundo real, que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder". Es esa misma idea, aunque estas últimas palabras no son de Lannister, sino de Stephen Miller, uno de los asesores principales del presidente Trump.