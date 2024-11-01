Trump a Netanyahu por el plan de paz para Gaza: “¿Por qué eres tan jodidamente negativo?” [ENG]

Durante una llamada telefónica el viernes, el expresidente Donald Trump se mostró frustrado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su respuesta “negativa” ante la disposición de Hamás a continuar las negociaciones sobre los términos del alto el fuego. Un funcionario estadounidense familiarizado con la conversación contó al medio Axios que Netanyahu calificó la aceptación parcial de Hamás del acuerdo de Trump como “nada que celebrar”. “No entiendo por qué siempre eres tan jodidamente negativo”, le habría dicho Trump.
| etiquetas: trump , netanyahu , netanyahu
Los sostenes financieros y mediaticos de Trump. Los Koch (heritage foundation, project 2025, ...), los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, .. ), los Murdoch (foxnews, wsj, ...), Musk (x/twitter), Jeffrey Yass, los Adelson (ultrasionismo), Paul Singer, los Uihlein, Kenneth Griffin, los Mellon, ... (donaron millones, decenas o cientos para que Trump saliese elegido)
¿Quién era el vasallo de quién?
A ver, esto visto desde arriba, desde muy lejos y sin saber lo que se cuece; el resto, es que son dos muy malas personas, no creo que nadie dude de ello.
Pues así funciona esto en el 2025, S.XXI.
Para cualquier persona humanista, con sentido común, esto es es el fin, eso sí, ¡con Coca-Cola!