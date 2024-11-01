Trump a Netanyahu por el plan de paz para Gaza: “¿Por qué eres tan jodidamente negativo?” [ENG]

Durante una llamada telefónica el viernes, el expresidente Donald Trump se mostró frustrado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su respuesta “negativa” ante la disposición de Hamás a continuar las negociaciones sobre los términos del alto el fuego. Un funcionario estadounidense familiarizado con la conversación contó al medio Axios que Netanyahu calificó la aceptación parcial de Hamás del acuerdo de Trump como “nada que celebrar”. “No entiendo por qué siempre eres tan jodidamente negativo”, le habría dicho Trump.