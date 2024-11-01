edición general
Trump a Netanyahu por el plan de paz para Gaza: “¿Por qué eres tan jodidamente negativo?” [ENG]

Durante una llamada telefónica el viernes, el expresidente Donald Trump se mostró frustrado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su respuesta “negativa” ante la disposición de Hamás a continuar las negociaciones sobre los términos del alto el fuego. Un funcionario estadounidense familiarizado con la conversación contó al medio Axios que Netanyahu calificó la aceptación parcial de Hamás del acuerdo de Trump como “nada que celebrar”. “No entiendo por qué siempre eres tan jodidamente negativo”, le habría dicho Trump.

Milmariposas #2 Milmariposas
Trump, el matón de patio de colegio, dando lecciones de "diplomacia" y de "ética" a otro matón de patio del colegio de al lado. :roll:
3
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#2 Y del que se ríen todos.
0
otama #3 otama
Trump, la perrita faldera de Putin y Netanyahu
2
#1 eldude
Cualquier día Netanyahu asesina a Trump.
2
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Teatro. Lo que digan los dueños de Trump:

Los sostenes financieros y mediaticos de Trump. Los Koch (heritage foundation, project 2025, ...), los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, .. ), los Murdoch (foxnews, wsj, ...), Musk (x/twitter), Jeffrey Yass, los Adelson (ultrasionismo), Paul Singer, los Uihlein, Kenneth Griffin, los Mellon, ... (donaron millones, decenas o cientos para que Trump saliese elegido)
1
#4 harverto
"No me fío del plan de paz, deja muchos cabos vivos, digo sueltos "
1
pip #5 pip
Manda cojones que Trump parezca sensato al lado de Netanyahu. Son como el Hitler bueno y el Hitler malo.
1
#8 solojavi
#5 Trump intenta lavar su imagen a pocos días del premio Nobel que aspira a ganar. Le está pidiendo a su amigo Netan que lo deje un par de días pero Netan pasa de él.
1
obmultimedia #9 obmultimedia
#5 Son como el gordo y el flaco de la politica.  media
3
Apotropeo #12 Apotropeo
#9 mejor el hijoputa y el loco cabron, pero no sé definir cuál es cuál
1
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#5 Pero al final los dos son Hitler.
0
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Me están confundiendo
¿Quién era el vasallo de quién? :troll:
1
Malinke #6 Malinke
Porque tú eres tonto.
A ver, esto visto desde arriba, desde muy lejos y sin saber lo que se cuece; el resto, es que son dos muy malas personas, no creo que nadie dude de ello.
Pues así funciona esto en el 2025, S.XXI.
Para cualquier persona humanista, con sentido común, esto es es el fin, eso sí, ¡con Coca-Cola!
0
#10 omega7767
¿quien dijo a quien que era siempre negativo?
0

menéame