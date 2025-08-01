edición general
Trump, "muy enojado" por ataques de Ucrania contra oleoducto que suministra petróleo a Europa(húngaro)

Los ucranianos hacen estallar periódicamente el oleoducto de la Amistad. Hicieron lo mismo con Nord Stream. Allí también se reveló la verdad. En su publicación sobre este tema, el primer ministro húngaro escribió una carta al presidente estadounidense sobre el ataque. En respuesta a la carta, Trump explicó: "No me gusta escuchar eso. Estoy muy enojado por esto. Dígaselo a Eslovaquia. Eres mi gran amigo"

victorjba #4 victorjba
Qué malos son los ucranianos, los bombardeas, los invades y ellos van y te la intentan devolver. Si es que...
#7 j-light
#4 Ucrania está causando daños a miles de civiles en Hungría. Por más que lo intento, no entiendo qué beneficio militar obtienen. Es más, si lo pensamos con frialdad, a Ucrania no le interesa mucho enemistarse con ellos.

Salvo que lo de bombardear una infrastructura que proporciona gas a algunos países de Europa sea para beneficio de otros.
escalibrur #13 escalibrur
#7 entiendo que Ucrania ve esto como una forma de debilitar económicamente a Rusia, de hecho están atacando con drones refinerías y otros puntos estratégicos energeticos de Rusia.
victorjba #14 victorjba
#7 #8 Quizás para obligar a Europa a implicarse más en que acabe la guerra. De todas maneras, la Hungría de Orban es bastante putinista, si por ellos fuera ya habrían envuelto para regalo a Ucrania, con lazo y todo.
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#14 lo normal sería cortarles el grifo y que se entiendan con Putin y Trump.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 No sabía que los países de la UE estuvieran bombardeando Ucrania. Más bien les están suministrando dinero y armamento.
¿Por qué atacan infraestructura energética europea?

En mi opinión ese país y su gobierno no son nuestro problema. Había que haberlos dejado a su suerte hace tiempo ya.
el_verdor #11 el_verdor
#4 ...aunque vaya en contra de sus aliados
#1 luckyy
Aún recuerdo cuando la carcunda culpaba de la voladura a Rusia frente a toda lógica, máxime teniendo ella el control del grifo del gasoducto
#6 Klamp
#1 no, no tenían el control. Tenían un contrato que les obligaba a suministrar gas si o si. Y a precio cerrado. Y si no podían llegar a suministrar ese gas a ese precio tenían que pagar compensaciones. Take or pay se llama esos contratos. Así que no, no tenían el control sobre el grifo.
sotillo #9 sotillo
#6 Que si hombre si, que fueron los rusos y a cambió cobran una comisión de lo que venden los Trump
#12 Klamp *
#9 www.swissinfo.ch/spa/medvédev-pronostica-un-precio-de-5-000-euros-por
Medvedev diciendo que el precio del gas va a subir a 5k por mil metros cúbicos. También diciendo que pueden estar sin enviar gas a Europa un año sin consecuencias. 28 de agosto de 2022. Voladura del nord stream 2 26 de septiembre de 2022. Propaganda anti rusa, supongo.
Trifasico #15 Trifasico *
#6 "Y si no podían llegar a suministrar ese gas a ese precio tenían que pagar compensaciones"
SI de verdad crees que esos contratos y penalizaciones tienen validez alguna cuando estas en guerra con el pais con quien has firmado el contrato, es que eres un poco ingenuo.

Que iba a hacer occidente en caso de que Rusia cortara el subministro ?
Aplicar sanciones ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Confiscarle bienes ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Cortar relaciones diplomaticas ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Expulsar a rusia del sistema financiero occidental ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Etc, etc, etc...
alpoza #5 alpoza
Enojado para la foto descojonandose cuando termina.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Todo lo que sea cosa distanciar Europa de Rusia ( que también es Europa) EE.UU. lo aplaude.
Manuel_A. #3 Manuel_A.
Si este hombre se va a cabrear cada vez que haya una acción bélica, le va a dar un parraque.
sotillo #10 sotillo
#3 Apechusque
