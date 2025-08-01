Los ucranianos hacen estallar periódicamente el oleoducto de la Amistad. Hicieron lo mismo con Nord Stream. Allí también se reveló la verdad. En su publicación sobre este tema, el primer ministro húngaro escribió una carta al presidente estadounidense sobre el ataque. En respuesta a la carta, Trump explicó: "No me gusta escuchar eso. Estoy muy enojado por esto. Dígaselo a Eslovaquia. Eres mi gran amigo"
Salvo que lo de bombardear una infrastructura que proporciona gas a algunos países de Europa sea para beneficio de otros.
¿Por qué atacan infraestructura energética europea?
En mi opinión ese país y su gobierno no son nuestro problema. Había que haberlos dejado a su suerte hace tiempo ya.
Medvedev diciendo que el precio del gas va a subir a 5k por mil metros cúbicos. También diciendo que pueden estar sin enviar gas a Europa un año sin consecuencias. 28 de agosto de 2022. Voladura del nord stream 2 26 de septiembre de 2022. Propaganda anti rusa, supongo.
SI de verdad crees que esos contratos y penalizaciones tienen validez alguna cuando estas en guerra con el pais con quien has firmado el contrato, es que eres un poco ingenuo.
Que iba a hacer occidente en caso de que Rusia cortara el subministro ?
Aplicar sanciones ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Confiscarle bienes ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Cortar relaciones diplomaticas ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Expulsar a rusia del sistema financiero occidental ? Oh wait... que eso ya se esta haciendo
Etc, etc, etc...