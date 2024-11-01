Trump: ¡el mercado de valores está más fuerte que nunca gracias a los aranceles!

“Estados Unidos es ahora un país rico, poderoso y seguro nuevamente, todo gracias a los aranceles”. El tono patriótico y desafiante de sus palabras refleja la estrategia que viene repitiendo: vincular el éxito económico al proteccionismo y a la defensa de la industria nacional. Como resume con ironía el analista Justin Low, “la receta de Trump para hacer caer la bolsa con los aranceles y levantarla después con declaraciones patrióticas parece seguir funcionando. Y, por supuesto, no pierde la oportunidad de presumir de ello cada vez que puede”.