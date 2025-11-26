Trump: La mayor concesión de Rusia sería dejar de luchar. [ENG]

El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que la principal concesión del Kremlin sería simplemente dejar de luchar, en el contexto de los esfuerzos por poner fin a la agresión de Rusia contra Ucrania. Fuente: Trump durante una rueda de prensa a bordo del Air Force One, según informa European Pravda. Cita: «Ellos [los rusos] están haciendo concesiones. Su gran concesión es que dejan de luchar y no conquistan más territorio».
Aquí le ha dado un ataque de sinceridad.
Por cierto, el medio donde está la noticia:
es.wikipedia.org/wiki/Ukrainska_Pravda
Ukrayinska Pravda (en ucraniano: Українська правда, literalmente verdad ucraniana) es un popular periódico ucraniano en línea fundado por Heorhi Gongadze el 16 de
Los estorninos no dan bandazos. Estan sincronizados en su vuelo.
www.abc.es/ciencia/abci-vuelo-sincronizado-estorninos-enigma-trae-cabe
La foto es bonitisina aun siendo del abc.
Te das cuenta de que esos a quienes llamas "putinissssstas" en realidad era gente normal que te dijo lo que iba a pasar con Ucrania y no fuiste capaz de aceptarlo?
Los yankees solo tienen credibilidad cuando quieren salir de una guerra que han perdido. Por eso mismo está aflorando toda la corrupción de vuestros amados líderes por la libertad, porque es la única forma de deslegitimar al títere venido a más que siempre os dijimos que era.
Os queda muy poco de poder seguir vendiendo la mierda que vendéis, tenlo presente y vete buscando una cueva donde meterte, cráneo privilegiado, te va a hacer falta
Su socio está soltando tonterias con la wunderwaffe de la semana.
www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-apunta-dificultad
Ah, no, que los mandó a tomar pol saco.
El alcohólico no quería competencia al Imperio. Y si para ello tenía que morir hasta el último francés o indio, que así fuera.