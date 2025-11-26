Trump: La mayor concesión de Rusia sería dejar de luchar. [ENG]

El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que la principal concesión del Kremlin sería simplemente dejar de luchar, en el contexto de los esfuerzos por poner fin a la agresión de Rusia contra Ucrania. Fuente: Trump durante una rueda de prensa a bordo del Air Force One, según informa European Pravda. Cita: «Ellos [los rusos] están haciendo concesiones. Su gran concesión es que dejan de luchar y no conquistan más territorio».