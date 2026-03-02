edición general
“Trump e Israel también arriesgan mucho con esta locura”– Rafael Poch

¿Esta guerra es una prueba más del supuesto fin del poder de Estados Unidos? No se entiende que sea así cuando ataca y tiene un poder militar indiscutible, ¿no? "Nadie discute que tengan el poder militar más fuerte del mundo, pero la loca y criminal utilización de ese poder, ¿es una verdadera muestra de fortaleza? Yo creo que lo que están demostrando ante los ojos de todo el mundo de forma indiscutible (Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Ucrania, Gaza e Irán), es que son el principal peligro para la paz mundial."

Supercinexin #1 Supercinexin
Cualquiera que no sea capaz de ver que el único enemigo de la paz mundial y el mayor asesino de masas de los últimos 80 años es Estados Unidos, es porque vive en un delirio de propaganda americana y se lo quiere creer con firmeza.
borteixo #4 borteixo
#1 venimos arrastrando tal desgaste desde la pandemia que ahora que viene esto uno diría que si volviesen a darle un pepinazo a las torres gemelas medio planeta diría como mínimo, que se lo merecen bien merecido, y en el 2001 ni de coña la opinión de la gente fue esa.
azathothruna #2 azathothruna
Espero que sea una derrota peor que Teutoburgo o dien biet phu.
Que comience la caida en serio de los colonizadores.
Priorat #3 Priorat *
La entrevista, que ya había leído antes, está genial. Las preguntas y las respuesta. De 10. Meneada.

El problema que tengo con Rafael Poch és este: "Trump ya prescinde de la retórica del derecho internacional. La clave para definir las relaciones internacionales es la fuerza". Que esto mismo se puede decir de Putin con Ucrania.

Es que a Putin se siente amenazado porque se le ha acercado la OTAN y Ucrania ahora es amigui de la UE y la OTAN es una excusa tan buena como, es que Israel…   » ver todo el comentario
El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan
Joder! Una artículo de Poch en portada sin los reglamentarios negativos de los obsesos. Algo está pasando.
