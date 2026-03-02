“Trump e Israel también arriesgan mucho con esta locura”– Rafael Poch

¿Esta guerra es una prueba más del supuesto fin del poder de Estados Unidos? No se entiende que sea así cuando ataca y tiene un poder militar indiscutible, ¿no? "Nadie discute que tengan el poder militar más fuerte del mundo, pero la loca y criminal utilización de ese poder, ¿es una verdadera muestra de fortaleza? Yo creo que lo que están demostrando ante los ojos de todo el mundo de forma indiscutible (Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Ucrania, Gaza e Irán), es que son el principal peligro para la paz mundial."
| etiquetas: irán , guerra , israel , eeuu , ataque , conflicto internacional
Que comience la caida en serio de los colonizadores.
El problema que tengo con Rafael Poch és este: "Trump ya prescinde de la retórica del derecho internacional. La clave para definir las relaciones internacionales es la fuerza". Que esto mismo se puede decir de Putin con Ucrania.
Es que a Putin se siente amenazado porque se le ha acercado la OTAN y Ucrania ahora es amigui de la UE y la OTAN es una excusa tan buena como, es que Israel… » ver todo el comentario