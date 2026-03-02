“Trump e Israel también arriesgan mucho con esta locura”– Rafael Poch

¿Esta guerra es una prueba más del supuesto fin del poder de Estados Unidos? No se entiende que sea así cuando ataca y tiene un poder militar indiscutible, ¿no? "Nadie discute que tengan el poder militar más fuerte del mundo, pero la loca y criminal utilización de ese poder, ¿es una verdadera muestra de fortaleza? Yo creo que lo que están demostrando ante los ojos de todo el mundo de forma indiscutible (Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Ucrania, Gaza e Irán), es que son el principal peligro para la paz mundial."