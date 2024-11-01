edición general
Trump le habría dado un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela

Trump acentúa la presión sobre Venezuela. FOTO: Trump acentúa la presión sobre Venezuela. Donald Trump le habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro para que deje el poder inmediatamente durante una llamada entre ambos mandatarios, pero Maduro se habría negado y exigido una "amnistía global" para él y sus aliados. El presidente de Estados Unidos confirmó que la llamada había tenido lugar y dijo a los periodistas: "No diría que fue bien o mal, fue una llamada telefónica".

#2 Alcalino
Trump necesita una guerra, su guerra

Y la necesita para consolidar su dictadura en EEUU

así que, sintiéndolo mucho, habrá guerra
7
#7 soberao
#2 Y lo malo de todo es que la UE y cada uno de los países que la forma por separado estarán a favor de esta intervención y mandarán refuerzos si la cosa se le pone negra al zanahorio. Que hay que estar con el "lado bueno de la historia" con los fascistas de Tramp y los genocidas de Israel.
5
Dramaba #11 Dramaba
#2 Si podemos elegir, que sea civil y que no nos falten las palomitas... xD
2
reithor #19 reithor
#2 hace dos meses, que en el calendario trumpista equivale a tres glaciaciones, pedía el Nobel de la paz.
0
alfre2 #6 alfre2
Alguien imagina Rusia y China interviniendo en el conflicto, pero quizás apuntando sus armas a territorio americano en lugar de al Caribe?
6
Supercinexin #20 Supercinexin
#6 A ambos China y Rusia les viene de puta madre esta invasión: USA se la tiene jurada a los dos, tarde o temprano irá a por ellos y lo saben. Empezar una guerra con Venezuela, en la otra punta del planeta bien lejos de ellos, les da unos lustros más de oxígeno entre que los americanos reponen arsenal y se funden el petróleo robado. Más años sin entrar en guerra con EEUU.

Moscú lo sabe, Beijing lo sabe y lo sabe cualquiera que preste un poco de atención.

Especialmente a Putin le viene que te cagas que su archienemigo retire recursos y dinero de Ucrania para quitar a Maduro en el continente Americano, algo que a Putin no veas cómo le suda la polla, al máximo, vamos.
2
alfre2 #21 alfre2
#20 llámame romántico, pero estoy algo chapado a la antigua y albergo la esperanza de que si esos 3 países tienen que limar asperezas mediante un conflicto, solo espero que sea en su territorio, y no en el nuestro (o en el venezolano).
2
#23 solojavi
#20 A China le viene bien ganar tiempo sobre todo por dos cosas, la primera es que cuanto más tiempo pase mucho mejor será su armamento y a eso debemos añadir que más débil será EEUU. A Rusia la veo muy tocada, la guerra ha provocado un enorme desperdicio de recursos humanos y materiales y va a necesitar tiempo para recuperarse. Supongo que el frente asiático se va a reforzar mucho por la compra de recursos energéticos rusos baratos y el crecimiento que se va a producir en el bando brics.
Por otro lado, si Maduro no se marcha van a tener una situación similar a la que está teniendo Rusia con Ucrania, tal vez es lo que en el fondo desea taco para poder controlar todos los poderes estatales y eliminar cualquier forma de oposición.
1
Leconnoisseur #26 Leconnoisseur
#20 Archienemigos Putin y Trump? te tienes que reir
0
Supercinexin #28 Supercinexin
#26 Archienemigos Rusia y Estados Unidos. Los USA llevan más de cien años haciéndole ojitos a los vastísimos recursos de Rusia. Hasta que no se hagan con ellos, no pararán. Nunca pararán de intentarlo, de uno u otro modo. Muchas décadas después de que Putin y Trump hayan muerto, seguirán así.
0
XtrMnIO #5 XtrMnIO
El gringo siempre ha codiciado el petróleo de Venezuela, y al darse cuenta de la pleitesía de la derecha Europea, va a calzón quitao.
5
#3 Marisadoro
¿Y para Salmán bin Abdulaziz no hay ultimátum?
2
#4 Alcalino
#3 No, son dictadores buenos.
1
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
Maduro no caga duro.
2
#24 Leon_Bocanegra
#22 joder, si es que eres un poeta! Cuanto talento desperdiciado en menéame cuando podías ser el negro de Ana Rosa.
2
Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
#24 mensajes simples para mentes simples.
0
#17 Zamarro
#14 Me has obligado a revisar, y he mirado su historial de mensajes, por si era ironia y no lo he pillado, pero no lo parece. o hace ironia en todos sus mensajes y parece otra cosa, o lo que dice lo piensa tal cual.
2
EldelaPepi #18 EldelaPepi
#17
Pues quise ver ironía y voté positivo.
Ahora me siento sucio.
2
#12 AlexGuevara
Naranjito, el gran Capo
0
#10 pozz
"plata o plomo"
:troll:
0
#27 La_fruta_de_ayuso
como guaidog no funciono, ahora directamente cambio de un dictador por otro
0
#8 rubencho
#1 te has dejado los emoticonos. Que luego hay quién se lo toma en serio
3
oceanon3d #15 oceanon3d
#8 No los alimentes ... no merece la pena. Mejor la herramienta del ignore.
6
#9 Zamarro
#1 ¿A cuanta gente estas dispuesto a ver morir a manos de los EEU en todos esos paises?
Una vez que los USA entren en esos paises, no van a distinguir entre marroncitos buenos y marroncitos malos, para ellos si estas en la escala de color marron, eres carne de bala.
Van a limpiar a fuego todo, a dejarlo como han dejado todos y cada uno de los paises que han pisado, devastados para los proximos 50 años, llevandose todas las materias primas que puedan y dejando a un monigote titere que haga lo que ellos kieren.

De verdad estas dispuesto a dejar entrar a USA en tu pais, solo porque el partido que gobierna te cae mal?
7
EldelaPepi #14 EldelaPepi
#9
Es un flagrante caso de la ley de Poe. ¿No?
Edito:
Ostias, pues no. :-(
0
StuartMcNight #13 StuartMcNight
#1 librando a Centroamérica

Madre mía primo. Ni la geografía eres capaz de acertar en tu comentario.
8
EldelaPepi #16 EldelaPepi
#1
Retiro mi positivo. Voy a ducharme.
1

