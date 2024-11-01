Trump le habría dado un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela

Trump acentúa la presión sobre Venezuela. FOTO: Trump acentúa la presión sobre Venezuela. Donald Trump le habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro para que deje el poder inmediatamente durante una llamada entre ambos mandatarios, pero Maduro se habría negado y exigido una "amnistía global" para él y sus aliados. El presidente de Estados Unidos confirmó que la llamada había tenido lugar y dijo a los periodistas: "No diría que fue bien o mal, fue una llamada telefónica".