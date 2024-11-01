Trump le habría dado un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela

Trump acentúa la presión sobre Venezuela. FOTO: Trump acentúa la presión sobre Venezuela. Donald Trump le habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro para que deje el poder inmediatamente durante una llamada entre ambos mandatarios, pero Maduro se habría negado y exigido una "amnistía global" para él y sus aliados. El presidente de Estados Unidos confirmó que la llamada había tenido lugar y dijo a los periodistas: "No diría que fue bien o mal, fue una llamada telefónica".
Y la necesita para consolidar su dictadura en EEUU
así que, sintiéndolo mucho, habrá guerra
Moscú lo sabe, Beijing lo sabe y lo sabe cualquiera que preste un poco de atención.
Especialmente a Putin le viene que te cagas que su archienemigo retire recursos y dinero de Ucrania para quitar a Maduro en el continente Americano, algo que a Putin no veas cómo le suda la polla, al máximo, vamos.
Por otro lado, si Maduro no se marcha van a tener una situación similar a la que está teniendo Rusia con Ucrania, tal vez es lo que en el fondo desea taco para poder controlar todos los poderes estatales y eliminar cualquier forma de oposición.
Pues quise ver ironía y voté positivo.
Ahora me siento sucio.
Una vez que los USA entren en esos paises, no van a distinguir entre marroncitos buenos y marroncitos malos, para ellos si estas en la escala de color marron, eres carne de bala.
Van a limpiar a fuego todo, a dejarlo como han dejado todos y cada uno de los paises que han pisado, devastados para los proximos 50 años, llevandose todas las materias primas que puedan y dejando a un monigote titere que haga lo que ellos kieren.
De verdad estas dispuesto a dejar entrar a USA en tu pais, solo porque el partido que gobierna te cae mal?
Es un flagrante caso de la ley de Poe. ¿No?
Edito:
Ostias, pues no.
Madre mía primo. Ni la geografía eres capaz de acertar en tu comentario.
Retiro mi positivo. Voy a ducharme.