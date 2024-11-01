Trump genera indignación por afirmar que las tropas de la OTAN evitaron la primera línea de Afganistán [ENG]

Donald Trump ha provocado una nueva indignación en el Reino Unido después de decir que las tropas de la OTAN se mantuvieron "un poco fuera del frente" durante la guerra en Afganistán. La parlamentaria laborista Emily Thornberry, presidenta del comité de asuntos exteriores, lo calificó de "absoluto insulto" a los 457 militares británicos muertos en el conflicto, mientras que el líder liberal demócrata Sir Ed Davey dijo: "¿Cómo se atreve a cuestionar su sacrificio?"