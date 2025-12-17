edición general
Trump escribe placas partidistas sobre sus predecesores en su recién instalado Presidential Walk of Fame [ENG]

Meses después de que el presidente Donald Trump transformara un pasillo de la Ala Oeste en lo que él llama el Presidential Walk of Fame, ha añadido placas partidistas y subjetivas a la exposición, dejando aún más su huella en la estética de la Casa Blanca y continuando su intento de moldear la narrativa histórica a su gusto. Desde referencias a “Sleepy Joe” Biden hasta retratar al icono republicano Ronald Reagan como un admirador de un joven Trump, las placas incluyen un lenguaje grandilocuente al estilo trumpista.

8 comentarios
dogday
Trump es un puto subnormal desequilibrado.
#4 malarte
#1 Lo cual deja a sus votantes al nivel de los protozoos y las amebas…
themarquesito
#1 Además de demente
Don_Pixote
Ya solo los marcos de las fotos y lo que sea eso colgado encima…

Que esperpento

Que esperpento
Malinke
No sé si es como un crio, pero actúa como un crío.
Pointman
Lo más normal del mundo :palm:
#3 odissey
Esta noche a las 03:00h da un discurso a la nación que todo parece indicar que empieza operación especial contra Venezuela, o eso me dicen las fuentes por el pinganillo

edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-12-17-25

www.elconfidencial.com/mundo/2025-12-17/periodista-tucker-carlson-afir
#8 Grahml
#3 Viene al caso  media
