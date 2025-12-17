Trump escribe placas partidistas sobre sus predecesores en su recién instalado Presidential Walk of Fame [ENG]  

Meses después de que el presidente Donald Trump transformara un pasillo de la Ala Oeste en lo que él llama el Presidential Walk of Fame, ha añadido placas partidistas y subjetivas a la exposición, dejando aún más su huella en la estética de la Casa Blanca y continuando su intento de moldear la narrativa histórica a su gusto. Desde referencias a “Sleepy Joe” Biden hasta retratar al icono republicano Ronald Reagan como un admirador de un joven Trump, las placas incluyen un lenguaje grandilocuente al estilo trumpista.