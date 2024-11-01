edición general
Trump enojado porque legislador demócrata que indultó no se cambió de partido

Donald Trump está enojado porque el representante Henry Cuellar se postula nuevamente como demócrata en lugar de cambiar de partido después de que el presidente perdonara al congresista de Texas y a su esposa en un caso federal de soborno y conspiración.

Pointman #2 Pointman
Indultar corruptos de otro partido para que se unan al tuyo... Un plan sin fisuras :roll:
Solo al "very stable genius" se le podría ocurrir.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 en su cabeza sonaba espectacular xD
Pointman #4 Pointman
#3 y probablemente hacía eco :troll:
comadrejo #6 comadrejo
El agente naranja solo ficha a los mejores corruptos. :troll:
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#6 quiere formar un Dream Team xD
Habrá que pasarle el número de Rato
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Un poco flipante que a los demócratas les parezca bien tener en sus filas a ese tipo sospechoso... Supongo que los niveles de corrupción yanquis son estratosféricos.
jm22381 #8 jm22381
#5 El partido no puede impedirle legalmente inscribirse para competir en las primarias demócratas si cumple los requisitos estatales. Como mucho podrían presentar a otro candidato y apoyarlo con dinero para que gane a este tipejo.
El "Qué falta de lealtad" de Trump suena un poco a "su carencia de fe resulta molesta" xD
