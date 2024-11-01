Trump enojado porque legislador demócrata que indultó no se cambió de partido

Donald Trump está enojado porque el representante Henry Cuellar se postula nuevamente como demócrata en lugar de cambiar de partido después de que el presidente perdonara al congresista de Texas y a su esposa en un caso federal de soborno y conspiración.
Solo al "very stable genius" se le podría ocurrir.
Habrá que pasarle el número de Rato
El "Qué falta de lealtad" de Trump suena un poco a "su carencia de fe resulta molesta"