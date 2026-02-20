edición general
Trump, dispuesto a desclasificar archivos sobre vida extraterrestre tras las declaraciones de Obama

Donald Trump hará pública información sobre extraterrestres que nunca antes se había divulgado. Tras la rotunda declaración del expresidente estadounidense Barack Obama de que no negaba la existencia de formas de vida extraterrestre, el jefe de Estado norteamericano anunció que se darán a conocer nuevos documentos clasificados. "Dado el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Defensa y a otros departamentos y agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificación y publicación de documentos gubernamentales

josde #1 josde
Querrá saber las raíces de su familia. xD
Cuñado #2 Cuñado
rotunda declaración del expresidente estadounidense Barack Obama de que no negaba la existencia de formas de vida extraterrestre

Rotunda, dice :shit: Creer que la vida no es un fenómeno exclusivo de esa infinitesimal parte del Universo es simple sentido común.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#2

Habida cuenta que había vida en este planeta cuando era una bola sin oxígeno hace unos 4.000 millones de años, la existencia de vida en otros sitios, es más que plausible. Incluso puede que sin salirte del sistema solar.
robustiano #5 robustiano
Ya decía yo que lo del Naranjito no podía ser normal... :-P
javibaz #7 javibaz
#5 ¿Albert Rivera o Donald Trump?
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Bueno, Trump es como Pedro Sánchez y mañana cambia de opinión :troll:
DrEvil #6 DrEvil
Algo así...  media
