Trump, dispuesto a desclasificar archivos sobre vida extraterrestre tras las declaraciones de Obama

Donald Trump hará pública información sobre extraterrestres que nunca antes se había divulgado. Tras la rotunda declaración del expresidente estadounidense Barack Obama de que no negaba la existencia de formas de vida extraterrestre, el jefe de Estado norteamericano anunció que se darán a conocer nuevos documentos clasificados. "Dado el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Defensa y a otros departamentos y agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificación y publicación de documentos gubernamentales