A Trump le dio pereza que le traduzcan lo que dijo Milei: "Lo dejamos así"  

Donald Trump no quiso volver a escuchar la declaración de agradecimiento que hizo Javier Milei durante el almuerzo en la Casa Blanca. "¿Tenemos un intérprete? ¿todos entendieron? Creo que hizo una declaración muy importante y profunda. ¿Alguien necesita una interpretación? ¿puede el intérprete traducir?" preguntó Trump. Uno de sus asesores le explicó que había "traducción simultánea" en el caso de que Milei quisiera "repetir su declaración". Trump no se mostró demasiado entusiasmado con esa opción. "Está bien. Lo dejamos así"