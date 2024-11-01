edición general
9 meneos
89 clics
A Trump le dio pereza que le traduzcan lo que dijo Milei: "Lo dejamos así"

A Trump le dio pereza que le traduzcan lo que dijo Milei: "Lo dejamos así"  

Donald Trump no quiso volver a escuchar la declaración de agradecimiento que hizo Javier Milei durante el almuerzo en la Casa Blanca. "¿Tenemos un intérprete? ¿todos entendieron? Creo que hizo una declaración muy importante y profunda. ¿Alguien necesita una interpretación? ¿puede el intérprete traducir?" preguntó Trump. Uno de sus asesores le explicó que había "traducción simultánea" en el caso de que Milei quisiera "repetir su declaración". Trump no se mostró demasiado entusiasmado con esa opción. "Está bien. Lo dejamos así"

| etiquetas: trump , milei , traducción , casa blanca
8 1 0 K 121 actualidad
11 comentarios
8 1 0 K 121 actualidad
Comentarios destacados:    
Dene #1 Dene
Le importa 3 cohones lo que diga el indigente mental de milei
10 K 124
fofito #3 fofito
#1 concretamente los cohones por los que le tiene agarrado
1 K 16
#5 Pinchito2
#1 "Me"
Puto autocorrector...
0 K 6
#6 A_S
#1 mira que en este caso además de no criticar a Trump es que lo entiendo perfectamente
0 K 10
#10 PerritaPiloto *
#1 Le importa una mierda lo que diga cualquiera. Padece del efecto Dunning-Kruger en todas las facetas de su vida. Cree saber mucho de todo, ser un negociador fantástico, un gestor excelente y un hombre de negocios brillante cuando es un caradura déspota que fue favorecido por papá, rescatado por papá cuando se arruinó, y plagado de remoras que le sacan las castañas del fuego por su propio interés.

Obviamente no le importa lo que diga Milei, porque por el contexto o es un agradecimiento. Y si no lo es él prefiere pensar que lo es.
1 K 19
#11 surco
#1 Toma claro, le va a prestar 20 mil melones y encima le va a aguantar la chapa al pelanas
0 K 10
#2 Pivorexico *
A argentina regalada no le miran los dientes .
2 K 36
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Tiñoso, dame los recursos de tu país y deja de adularme, que aburres.
2 K 23
#8 newusuario
Un supuesto intelectual ultra fanático de los yankis y no se toma la molestia de aprender a hablar en inglés? Minimo se deberia haber puesto desde que empezó la carrera presidencial, en 2 años ya deberia poder hablar decentemente. Pero ni eso.
1 K 18
#9 Suleiman *
Milei es su perrito que lo usa como le da la gana.
1 K 16
Metabarón #4 Metabarón
Como Rajoy cuando le preguntaban en inglés: youtube.com/shorts/3jTz9eDqLbk?si=sRThU2-jenKb7FnH
0 K 8

menéame