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Trump dice que el "regalo" de Irán a Estados Unidos fue permitir el paso de 10 petroleros por Ormuz [Eng]

"Dijeron, para mostrarles el hecho de que somos reales y sólidos y que estamos allí, les vamos a permitir tener ocho barcos de petróleo, ocho barcos, ocho grandes barcos de petróleo", dijo Trump. "Supongo que tenían razón, eran reales y creo que tenían bandera paquistaní... Terminaron siendo 10 barcos."

| etiquetas: m. cheetos , irán , ormuz , petrolero , genocida , epstein coalition
7 2 1 K 93 politica
11 comentarios
7 2 1 K 93 politica
Comentarios destacados:    
Gry #2 Gry *
¿Se está adjudicando el ¿favor? que le hicieron a Pakistán? :palm:

Después presumirá de que ha convencido a Irán para que dejen pasar los barcos dirigidos a China e India. xD

Por ponerlo en escala antes de la guerra por Ormuz pasaban más de 100 barcos diarios.
7 K 100
pedrario #4 pedrario
#2 Antes de la guerra había una estructura más organizada, han acabado con tantas figuras en Irán que posiblemente no sólo no haya una estructura común, sino luchas internas y estabilidad.

La cuestión es, dejar pasar barcos alivia los mercados, que es la única carta contra USA, no parece la mejor estrategia, salvo que se esté perdiendo el control y vayan a pasar igualmente.
0 K 11
pedrario #6 pedrario
#4 errata

>luchas internas e inestabilidad*
0 K 11
PauMarí #7 PauMarí *
#4 o quizá no recuerdas que dijeron que los que no fueran estadounidenses podrían pasar, cosa que parece que es lo que ha ocurrido, y Trump se quiere apuntar un tanto que nada tiene que ver con el...
Cc #2
1 K 24
pedrario #9 pedrario
#7 En la realidad no está pasando casi ninguno, y EEUU es de los que menos dependencia del mundo tiene en ese estrecho, la cifra de lo que pasa por ahí suyo es irrisoria, y quizá suplida por lo que se ha incrementado a través de Arabia Saudi incluso.

El tiempo como siempre dirá, desde luego si aumenta la afluencia de barcos lo que está claro es que beneficiará a EEUU porque mejorará los mercados, independientemente de que el crudo vaya a ellos o no, no es esa ausencia lo que les hace daño.
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PauMarí #10 PauMarí *
#9 y del azufre (no recuerdo que elementos, quizá no es este) y otros elementos químicos que pasan por ahí qué? Simplificas mucho, no se si por desconocimiento o por la propaganda que nos meten, pero te aseguro que los mercados sí saben que es lo que circula por allí y como les está jodiendo (y no es el petróleo en este caso)
0 K 7
pedrario #11 pedrario
#10 El crudo y gas son los que, con diferencia, mayor impacto han tenido y la lógica sigue aplicando, la falta de ciertos suministros impacta a EEUU, pero más lo hace el daño al mercado global, dejar pasar productos por ahí (que insisto, apenas está pasando un 5% de lo que habia o menos), aunque no sean para EEUU, retirará presión a EEUU, emho.

El tiempo dirá, mis apuestas van más por un pacto real de EEUU con una figura prominente en Iran, o una invasión que controle esa pequeña zona. No pongo mucho dinero en lo que queda de las fuerzas militares de Irán, aunque sin duda tienen más opciones de hacer daño militar si tienen objetivos que atacar en su terreno.
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devilinside #8 devilinside
#2 Y todavía le queda el comodín de haber convencido a Irán para que autorice el paso a los petroleros españoles. Poco le valoramos para lo convincente que es
1 K 27
Greg #3 Greg
Al pedófilo genocida, se le olvidó sumar a estos 10 los petroleros propios, chinos, y otros aliados iraníes que también dejó pasar Irán... :shit:
2 K 29
#1 encurtido
Que alguien saque la caja de los Nobel de la Paz que se lo ha ganado esta semana.
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Creo que el dictador gringo se lo ha inventado.
1 K 25

menéame