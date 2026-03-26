Trump dice que el "regalo" de Irán a Estados Unidos fue permitir el paso de 10 petroleros por Ormuz [Eng]

"Dijeron, para mostrarles el hecho de que somos reales y sólidos y que estamos allí, les vamos a permitir tener ocho barcos de petróleo, ocho barcos, ocho grandes barcos de petróleo", dijo Trump. "Supongo que tenían razón, eran reales y creo que tenían bandera paquistaní... Terminaron siendo 10 barcos."
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Después presumirá de que ha convencido a Irán para que dejen pasar los barcos dirigidos a China e India.
Por ponerlo en escala antes de la guerra por Ormuz pasaban más de 100 barcos diarios.
La cuestión es, dejar pasar barcos alivia los mercados, que es la única carta contra USA, no parece la mejor estrategia, salvo que se esté perdiendo el control y vayan a pasar igualmente.
>luchas internas e inestabilidad*
Cc #2
El tiempo como siempre dirá, desde luego si aumenta la afluencia de barcos lo que está claro es que beneficiará a EEUU porque mejorará los mercados, independientemente de que el crudo vaya a ellos o no, no es esa ausencia lo que les hace daño.
El tiempo dirá, mis apuestas van más por un pacto real de EEUU con una figura prominente en Iran, o una invasión que controle esa pequeña zona. No pongo mucho dinero en lo que queda de las fuerzas militares de Irán, aunque sin duda tienen más opciones de hacer daño militar si tienen objetivos que atacar en su terreno.