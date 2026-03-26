Trump dice que el "regalo" de Irán a Estados Unidos fue permitir el paso de 10 petroleros por Ormuz [Eng]

"Dijeron, para mostrarles el hecho de que somos reales y sólidos y que estamos allí, les vamos a permitir tener ocho barcos de petróleo, ocho barcos, ocho grandes barcos de petróleo", dijo Trump. "Supongo que tenían razón, eran reales y creo que tenían bandera paquistaní... Terminaron siendo 10 barcos."