Trump dice que puede usar el voto por correo porque “soy el presidente” [ENG]

El presidente Trump dijo que la razón por la que emitió un voto por correo en unas elecciones especiales en Florida esta semana, a pesar de criticar ese tipo de votación, se debe a su cargo. “Por el hecho de que soy el presidente de los Estados Unidos. He votado por correo en unas elecciones que tuvieron lugar en Florida porque debería estar aquí en lugar de estar disfrutando del hermoso sol”, declaró a los periodistas durante la reunión del gabinete del jueves.