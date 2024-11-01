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Trump dice que puede usar el voto por correo porque “soy el presidente” [ENG]

Trump dice que puede usar el voto por correo porque “soy el presidente” [ENG]

El presidente Trump dijo que la razón por la que emitió un voto por correo en unas elecciones especiales en Florida esta semana, a pesar de criticar ese tipo de votación, se debe a su cargo. “Por el hecho de que soy el presidente de los Estados Unidos. He votado por correo en unas elecciones que tuvieron lugar en Florida porque debería estar aquí en lugar de estar disfrutando del hermoso sol”, declaró a los periodistas durante la reunión del gabinete del jueves.

| etiquetas: trump , presidente , correo , votar
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5 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Daddy can, you cannot.
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perrico #2 perrico
Y el resto de gente que trabaja fuera está en su misma situación.
Es un gilipollas.
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emmett_brown #5 emmett_brown *
Recordemos que en USA se vota entre semana para que los aguerridos emprendedores voten cómodamente mientras el currito tiene que cogerse el día, o varios para desplazarse de NY a su aldea recóndita de Minesota.
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DDJ #3 DDJ *
Típico de todo político de la bancada egoísta, cualquier cosa puede pasar a ser de lo peor a lo mejor o viceversa.. según le afecte a él mismo y de repente sus razones (las mismas que las de todo el mundo) sí son las correctas :palm:

Siempre zancadilleando según su propio beneficio :-P
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Pointman #4 Pointman
¿No pretendereis que se aplique el mismo rasero que a la plebe? :troll:
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menéame