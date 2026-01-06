edición general
Trump dice que la presencia de Estados Unidos en Venezuela podría durar 18 meses [ENG]

El presidente Trump dijo el lunes que Estados Unidos podría subvencionar los esfuerzos de las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, en un proyecto que, según estimó, podría llevar menos de 18 meses. Los comentarios de Trump en una entrevista con NBC apuntan a una presencia estadounidense a más largo plazo en el país sudamericano rico en petróleo, apenas unos días después de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, y está presentando la iniciativa como algo que cuenta con un amplio respaldo.

#1 DatosOMientes
Rufían aprueba ese plan :troll:
3
#2 Grahml
#1 Qué tiempos.
1
Fj_Bs #4 Fj_Bs *
Trump dice que la presencia de Estados Unidos en Venezuela... ¿ pero que presencia ? donde estan ?? xD :-D Tambien dijo ;estoy al mando :wall:
1
pedrario #7 pedrario
#4 Pues como poco estarán en los mandos que entregaron a Maduro en bandeja.
0
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Mira, como Afganistán.
0
pip #3 pip
¿Qué quieren decir, que van a reconstruir en 18 meses la infraestructura de petróleo y luego se van a ir? Anda ya.
0
fofito #5 fofito
El tiempo justo para dejarlo todo atado y bien atado
0
verdor #8 verdor
#0 decuanto dinero habla el artículo. No se puede leer completo.
0
#9 angar300
¿Pero... no está China recontruyendo ya esa infraestructura? Tendrá que pedirle primero que se aparte ¿No?
0

