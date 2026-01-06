Trump dice que la presencia de Estados Unidos en Venezuela podría durar 18 meses [ENG]

El presidente Trump dijo el lunes que Estados Unidos podría subvencionar los esfuerzos de las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, en un proyecto que, según estimó, podría llevar menos de 18 meses. Los comentarios de Trump en una entrevista con NBC apuntan a una presencia estadounidense a más largo plazo en el país sudamericano rico en petróleo, apenas unos días después de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, y está presentando la iniciativa como algo que cuenta con un amplio respaldo.