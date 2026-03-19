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Trump dice que no sabía que se iba a atacar la mayor planta de gas del mundo pero Israel asegura que se coordinó con Washington

Trump dice que no sabía que se iba a atacar la mayor planta de gas del mundo pero Israel asegura que se coordinó con Washington

La guerra en Oriente Próximo ha entrado en una nueva fase después del ataque del miércoles al mayor yacimiento de gas del mundo, South Pars, entre Irán y Qatar. Un bombardeo que Donald Trump atribuye sólo a Israel aunque, según publican medios de Estados Unidos, funcionarios israelíes aseguran que la Casa Blanca coordinó con Tel Aviv el ataque, que ha hecho escalar todavía más el conflicto.

| etiquetas: donald trump , ataque israel , planta de gas , guerra iran
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14 comentarios
21 3 0 K 236 actualidad
#4 concentrado
Las dos cosas pueden ser ciertas
7 K 120
#8 PerritaPiloto
#4 Las dos cosas pueden ser mentira. Estados Unidos podía saberlo aunque Israel no lo hubiera coordinado con ellos. En cuanto a lo que sabe y no sabe Trump... él se las da de ser muy listo y no sabe que talle de zapatos calzan sus colaboradores, aunque el cree que si. Siempre lo sabe todo, excepto que le convenga no saberlo. Seguramente no sabe ni lo que firma.
1 K 25
#13 Dav3n
#8 Si es que da igual, el caso es que son ellos los que han montado ésto, qué más da si se coordinan o no.

Acaso van a tomar medidas disciplinarias contra Israel? xD

Acaso los países europeos van a sancionar a Usrael?

Acaso occidente tiene salvación después de apoyar ésto?

Aún espero que Von Der Leyen condene el asesinato de 160 niñas en el primer ataque en lugar de reprochar a Irán por su respuesta.

Son escoria, todos.

Y al menos a mí, no me representan aunque gobiernen y controlen mi devenir.
2 K 44
#2 Dav3n *
Lo más probable es que Israel se coordinase con parte de los sionistas que hay en Washington, claro, así que no mienten al 100% (cosas de tener a medio gobierno en nómina).

Trump no pinta nada desde el momento en el que Lindsey Graham ha sido el altavoz que ha narrado lo que iba a ocurrir y dejó bien claro que quién manda en los tempos y acciones en Oriente Medio es Israel.

Mi único consuelo es que ahora mismo sabemos que no hay búnker al que puedan ir que sea 100% seguro xD
3 K 54
sotillo #7 sotillo
#2 Parece que nuestra supervivencia es acabar con el fanatismo religioso judío que gobierna Israel como primer objetivo y luego acabar con el fanatismo religioso de Estados unidos y en tercer lugar con los fanatismos religiosos musulmanes, al final si va a ser una guerra de religiones y van machacar a los ateos
1 K 24
#10 Dav3n
#7 El sionismo no es religión sino fascismo.

Puro fascismo, muy próximo al nazismo, para mejorar las cosas.

Nada de lo que ocurre es por religión salvo que acumular riqueza y poder se pueda considerar una religión (y en esencia va todo de lo mismo).
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Chinchorro #1 Chinchorro
Monosenilconmetralleta.jpeg
2 K 39
pitercio #12 pitercio *
Los de la SER van por detrás de la info: www.meneame.net/m/actualidad/trump-critica-israel-bombardear-yacimient
Además, a los 6 minutos de que Trump soltase su tuit, ya estaban diciendo no sólo que lo sabía, sino que lo autorizó: x.com/BarakRavid/status/2034452773366890614
1 K 33
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Ay...pobre putita de israhell.
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Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Como estarán las cosas para que me crea antes a los israelíes que a Trump
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ipanies #11 ipanies
Cómo broma, lo del yayo naranja ya estaría no??
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skaworld #14 skaworld
Yo ya sabia lo de South Pars antes de que fuese mainstream, cuando sacaron la maqueta, luego ya se hizo comercial.
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#5 Sacapuntas
Se habrán coordinado con el tarado iluminado de Pete Hegseth. ¿Para qué decírselo al yayo, que estaba durmiendo?
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dark_soul #6 dark_soul
Yo no me entero de na. Para que me preguntan
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menéame