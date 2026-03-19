Trump dice que no sabía que se iba a atacar la mayor planta de gas del mundo pero Israel asegura que se coordinó con Washington

La guerra en Oriente Próximo ha entrado en una nueva fase después del ataque del miércoles al mayor yacimiento de gas del mundo, South Pars, entre Irán y Qatar. Un bombardeo que Donald Trump atribuye sólo a Israel aunque, según publican medios de Estados Unidos, funcionarios israelíes aseguran que la Casa Blanca coordinó con Tel Aviv el ataque, que ha hecho escalar todavía más el conflicto.
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Acaso van a tomar medidas disciplinarias contra Israel?
Acaso los países europeos van a sancionar a Usrael?
Acaso occidente tiene salvación después de apoyar ésto?
Aún espero que Von Der Leyen condene el asesinato de 160 niñas en el primer ataque en lugar de reprochar a Irán por su respuesta.
Son escoria, todos.
Y al menos a mí, no me representan aunque gobiernen y controlen mi devenir.
Trump no pinta nada desde el momento en el que Lindsey Graham ha sido el altavoz que ha narrado lo que iba a ocurrir y dejó bien claro que quién manda en los tempos y acciones en Oriente Medio es Israel.
Mi único consuelo es que ahora mismo sabemos que no hay búnker al que puedan ir que sea 100% seguro
Puro fascismo, muy próximo al nazismo, para mejorar las cosas.
Nada de lo que ocurre es por religión salvo que acumular riqueza y poder se pueda considerar una religión (y en esencia va todo de lo mismo).
Además, a los 6 minutos de que Trump soltase su tuit, ya estaban diciendo no sólo que lo sabía, sino que lo autorizó: x.com/BarakRavid/status/2034452773366890614