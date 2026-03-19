Trump dice que no sabía que se iba a atacar la mayor planta de gas del mundo pero Israel asegura que se coordinó con Washington

La guerra en Oriente Próximo ha entrado en una nueva fase después del ataque del miércoles al mayor yacimiento de gas del mundo, South Pars, entre Irán y Qatar. Un bombardeo que Donald Trump atribuye sólo a Israel aunque, según publican medios de Estados Unidos, funcionarios israelíes aseguran que la Casa Blanca coordinó con Tel Aviv el ataque, que ha hecho escalar todavía más el conflicto.