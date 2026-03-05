Trump dice que el bombardeo de una escuela de niñas en Irán fue “obra de Irán” [ENG]

El presidente Trump dijo el sábado a los periodistas, sin citar pruebas, que cree que un ataque mortal contra una escuela primaria de niñas en el sur de Irán el fin de semana pasado fue “obra de Irán”. “Basándome en lo que he visto, eso lo hizo Irán… Creemos que lo hizo Irán, porque son muy imprecisos con sus municiones, no tienen ninguna precisión en absoluto; lo hizo Irán”, dijo Trump a bordo del Air Force One después de asistir al traslado solemne de seis soldados estadounidenses que murieron en un ataque iraní.