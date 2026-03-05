Trump dice que el bombardeo de una escuela de niñas en Irán fue “obra de Irán” [ENG]

El presidente Trump dijo el sábado a los periodistas, sin citar pruebas, que cree que un ataque mortal contra una escuela primaria de niñas en el sur de Irán el fin de semana pasado fue “obra de Irán”. “Basándome en lo que he visto, eso lo hizo Irán… Creemos que lo hizo Irán, porque son muy imprecisos con sus municiones, no tienen ninguna precisión en absoluto; lo hizo Irán”, dijo Trump a bordo del Air Force One después de asistir al traslado solemne de seis soldados estadounidenses que murieron en un ataque iraní.
Las evidencias disponibles (imágenes satelitales, análisis expertos y reportes de investigadores estadounidenses) sugieren fuertemente que EEUU fue el causante, posiblemente por un error en un ataque a sitios militares adyacentes.
¿Os acordáis de una serie llamada JAG? Una de abogados con aviones. Las imágenes aéreas molaban, pero era una puta serie de propaganda para mandar mensajes pro yankis. pues en un capítulo un piloto tenía cargos de conciencia por hablar alcanzado a civiles y le decía el guaperas "la culpa es del enemigo por poner una batería de misiles junto a una mezquita"
Así que no, Trump no es un cínico porque si, es que ese es el mensaje de EEUU desde hace décadas. La diferencia es que si se lo preguntan a Obama se sabe salir por la tangente y este se ha acostumbrado a dar mensajes infantiles.
Qué desastre de presidente pero qué desastre de votantes.
Biden apoya la versión de Israel sobre la masacre del hospital de Gaza: "Parece que vino del otro lado"
