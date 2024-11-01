edición general
6 meneos
6 clics
Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos

Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este sábado a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como “un crimen de guerra”. “Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún “está investigando”.

| etiquetas: trump , bombardeo , escuela , niñas , irán
5 1 0 K 92 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 92 actualidad
#4 candonga1
Como cuando Biden culpabilizó a los palestinos de la primera masacre en un hospital de Gaza.
3 K 58
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Los OTANAzis estarán orgullosos de su líder.
0 K 15
Priorat #3 Priorat
Mira, igual que Putin que culpaba a Zelensky de bombardearse a si mismo. Parece que los fascistas siempre hacen todos lo mismo.

A ver quien sale en esta ocasión a decir que Trump tiene razón. Porque en el caso de Rusia los impresentables en menéame eran legión. Sospecho que en este caso, por suerte, no habrán tantos impresentables.
0 K 13
mecheroconluz #2 mecheroconluz
Menudo sinvergüenza.
0 K 10
#1 Kuruñes3.0
Putinia Style.
0 K 7
Lamantua #6 Lamantua *
Terrorismo naranja.
0 K 7

menéame