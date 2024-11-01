Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este sábado a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como “un crimen de guerra”. “Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún “está investigando”.
| etiquetas: trump , bombardeo , escuela , niñas , irán
A ver quien sale en esta ocasión a decir que Trump tiene razón. Porque en el caso de Rusia los impresentables en menéame eran legión. Sospecho que en este caso, por suerte, no habrán tantos impresentables.