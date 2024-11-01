Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores (inglés)

La administración Trump está retirando a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores y otros altos cargos de la embajada mientras avanza para remodelar la postura diplomática de Estados Unidos en el exterior con personal que se considera que apoya plenamente al presidente De Donald Trump Prioridades “Estados Unidos Primero”. La semana pasada se informó a los jefes de misión de al menos 29 países que sus mandatos finalizarían en enero, según dos funcionarios del Departamento de Estado, que hablaron bajo condición de anonimato...