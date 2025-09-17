edición general
Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

«No me refiero a un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza», declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio. En ese sentido, el mandatario dijo que «a mucha gente» le gusta la solución de un solo Estado, mientras que a otros les gustan las soluciones de dos Estados. «Habrá que ver. No he comentado nada al respecto», añadió.

#1 Grahml *
Pues España no apoya eso.

El Rey defiende en Egipto la creación de un Estado palestino viable con Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este
elpais.com/espana/2025-09-17/el-rey-defiende-en-egipto-la-creacion-de-

Bueno, España y 155 países más.
capitan__nemo #2 capitan__nemo
O dos estados.
O un solo estado sin apartheid, sin particiones y muros que separen zonas y ciudadanos por su origen.
wata #3 wata
La reconstrucción de Gaza en el resort de lujo que anunció Trump.
