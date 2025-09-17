Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

«No me refiero a un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza», declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio. En ese sentido, el mandatario dijo que «a mucha gente» le gusta la solución de un solo Estado, mientras que a otros les gustan las soluciones de dos Estados. «Habrá que ver. No he comentado nada al respecto», añadió.
El Rey defiende en Egipto la creación de un Estado palestino viable con Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este
Bueno, España y 155 países más.:
O un solo estado sin apartheid, sin particiones y muros que separen zonas y ciudadanos por su origen.