Trump culpa a los demócratas de los asesinatos de Minneapolis a manos de agentes federales

La respuesta del presidente de EEUU no está siendo hacer autocrítica por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Al revés: calificaron a Renée Good de terrorista y a Alex Pretti lo quisieron hacer pasar por un pistolero. En una entrevista telefónica de cinco minutos con The Wall Street Journal este domingo, el presidente de EEUU no responde directamente cuando se le pregunta en dos ocasiones si el agente que disparó a Alex Pretti había actuado correctamente.

Y, a continuación, añadió: "Créeme a mí, idiota. ¿O es que vas a creer a tus propios ojos?"
La neoversión de la famosa excusa "la herencia recibida".
Es que no se dejan someter...
Alex Jeffrey Pretti tenía un arma de destrucción masiva. Es un móvil hiperconectado con gente que no es acrítica y mononeuronal.
