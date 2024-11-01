Trump contraría a sus partidarios al cambiar su mensaje populista [en]

Mientras los republicanos tratan de mantener unida a la base del partido ante las elecciones midterm, Trump contraría a sus partidarios al cambiar su mensaje populista. Trump se ha enfrentado al alboroto de los partidarios más fieles de MAGA al defender las visas H-1B e invitar a estudiantes extranjeros a estudiar en los EEUU. Los críticos conservadores y en especial la representante Marjorie Taylor Greene acusan al presidente de contradecir su mensaje de America First.