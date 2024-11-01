edición general
5 meneos
12 clics

Trump contraría a sus partidarios al cambiar su mensaje populista [en]

Mientras los republicanos tratan de mantener unida a la base del partido ante las elecciones midterm, Trump contraría a sus partidarios al cambiar su mensaje populista. Trump se ha enfrentado al alboroto de los partidarios más fieles de MAGA al defender las visas H-1B e invitar a estudiantes extranjeros a estudiar en los EEUU. Los críticos conservadores y en especial la representante Marjorie Taylor Greene acusan al presidente de contradecir su mensaje de America First.

| etiquetas: estados unidos , política estadounidense , trumpismo , populismo neofascista
4 1 0 K 65 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
Powertrip #4 Powertrip
#3 según la rae  media
1 K 22
calde #7 calde
#4 ya lo vi, ya... <:(
0 K 12
azathothruna #6 azathothruna
Es patetico lo de gringolandia, pero bueno para el mundo.
0 K 13
calde #1 calde
#0 Me da que esa forma verbal de "contraría" ... como que no existe en español, al menos en el que se habla en España, Latinoamérica y gran parte del resto del mundo...
0 K 12
amouseonmars #2 amouseonmars
#1 pues te da mal. Te habrás quedado un poco contrariado.
3 K 56
calde #3 calde
#2 venga ya! xD

cómo va a existir eso! ¬¬

eso no puede ser! :shit:

que no! >:-(

lo miraste en el diccionario...? o_o

:palm:
0 K 12

menéame