Trump considera una posible intervención militar en Irán

El presidente Donald Trump evalúa una serie de posibles opciones militares en Irán tras las protestas mortales en el país, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses, mientras considera cumplir sus recientes amenazas de atacar al régimen iraní si utiliza fuerza letal contra civiles. Trump recibió en los últimos días informes sobre distintos planes de intervención, dijeron los funcionarios a CNN, en medio de una escalada de violencia que ha dejado decenas de muertos y detenidos.