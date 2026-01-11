Trump considera una posible intervención militar en Irán

El presidente Donald Trump evalúa una serie de posibles opciones militares en Irán tras las protestas mortales en el país, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses, mientras considera cumplir sus recientes amenazas de atacar al régimen iraní si utiliza fuerza letal contra civiles. Trump recibió en los últimos días informes sobre distintos planes de intervención, dijeron los funcionarios a CNN, en medio de una escalada de violencia que ha dejado decenas de muertos y detenidos.
| etiquetas: irán , eeuu , trump , intervención militar
Trump hace una lista de paises que no pretende invadir, así optimiza su tiempo.
La gente no sabe que en su primer mandato, no empezó ninguna guerra porque los oficiales a su alrededor no le dejaron.
Ahora es cuando se demuestra aquello de "los palestinos tienen derecho a defenderse" cuando irán apoyaba ataques a Israel.
Ahora es diferente? Están masacrando un pueblo, un régimen fascista.
Habrá barbie persia yendo para allí a pedir el final de una dictadura?
Irene montero dirá algo a favor de la intervención de una potencia a favor de un pueblo sometido? De Pablo iglesias no esperes nada, irán financiada el… » ver todo el comentario