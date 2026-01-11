edición general
8 meneos
8 clics
Trump considera una posible intervención militar en Irán

Trump considera una posible intervención militar en Irán

El presidente Donald Trump evalúa una serie de posibles opciones militares en Irán tras las protestas mortales en el país, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses, mientras considera cumplir sus recientes amenazas de atacar al régimen iraní si utiliza fuerza letal contra civiles. Trump recibió en los últimos días informes sobre distintos planes de intervención, dijeron los funcionarios a CNN, en medio de una escalada de violencia que ha dejado decenas de muertos y detenidos.

| etiquetas: irán , eeuu , trump , intervención militar
7 1 0 K 78 politica
16 comentarios
7 1 0 K 78 politica
Comentarios destacados:    
Gry #3 Gry
Trump preocupadisimo por los civiles iraníes...
5 K 79
#12 soberao
#3 Y por tu salud, para que vayas al trabajo andando o en bici porque se va a poner la gasolina bastante cara...
0 K 13
Javiersoler #13 Javiersoler
#3 por ahora a los que les importa una mierda es a la izquierda española. No están haciendo ni diciendo nada.
0 K 6
Olepoint #1 Olepoint
¡¡¡ El nobel de la paz diez años seguidos !!! :troll:
3 K 52
Zarangollo #10 Zarangollo *
Proximamente: Trump considera no invadir solo un par de paises.

Trump hace una lista de paises que no pretende invadir, así optimiza su tiempo.
1 K 23
#16 soberao *
#8 Como Gaza y Líbano, a matar civiles reventando barrios enteros con bombas de mil kilos. Y eso si no le dan por usar armamento nuclear, que es lo que Israel quiere, un exterminio rápido y que deje Irán hecho pedazos y los que sobrevivan que se las apañen con cánceres y deformaciones durante décadas.
1 K 21
#2 muerola
No aprenden , ya les dieron para el pelo en Vietnam, en Afganistán y se quedaron empantanados en Irak
1 K 19
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#2 Teheran rodeado de montañas xD seria un nuevo Vietnam
0 K 8
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Por favor, que le den el premio nobel de la paz ya. Está más que claro que nadie más que él se lo merece.
1 K 17
magnifiqus #7 magnifiqus *
Trump está a 2 tonterías de caerse misteriosamente por una ventana, sufrir un infarto fulminante o resbalarse en la ducha con desenlace fatal
1 K 16
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Ayatola, compra nukes o te cortan la pirola.
0 K 12
#11 UNX
Los iraníes tienen alguna posibilidad de conseguir la libertad solo si los EEUU no se entrometen.
0 K 11
Javiersoler #15 Javiersoler
#11 llevan 40 pico años deseando libertad y no la consiguen. Iran es muy grande y si es necesario se morirán de hambre para pagar la represión.
0 K 6
#4 Alcalino
La gente pensó que Trump no empezaría ninguna guerra porque en su primer mandato no empezó ninguna.

La gente no sabe que en su primer mandato, no empezó ninguna guerra porque los oficiales a su alrededor no le dejaron.
0 K 9
#14 soberao *
#4 Trump empezó el Genocidio en Gaza en su primer mandato cuando trasladó la embajada de EE.UU a Jerusalén y dando carta blanca al sionismo para exterminar a los civiles palestinos. Biden no dio marcha atrás a esto, cuando violaba lo acordado y solo tomaba en cuanta los intereses de una única parte en el conflicto.
0 K 13
Javiersoler #9 Javiersoler *
Ahora es cuando se demuestra todo eso que se decía con Palestina.
Ahora es cuando se demuestra aquello de "los palestinos tienen derecho a defenderse" cuando irán apoyaba ataques a Israel.

Ahora es diferente? Están masacrando un pueblo, un régimen fascista.
Habrá barbie persia yendo para allí a pedir el final de una dictadura?
Irene montero dirá algo a favor de la intervención de una potencia a favor de un pueblo sometido? De Pablo iglesias no esperes nada, irán financiada el…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame