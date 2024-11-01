·
main action
5
16 clics
16
clics
Trump congela la financiación de dos proyectos en el metro de Chicago por sospechar que se contrata a empleados con base en su raza
El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto informó de que la concesión de fondos federales queda paralizada hasta que se garantice que el dinero se destina correctamente.
trump
,
chicago
,
metro
,
raza
,
empleo
,
racismo
#5
Leon_Bocanegra
*
#4
por qué no revisa tb si se está realizando alguna práctica inconstitucional en las actuaciones del ICE?
Hay que joderse lo que nos preocupa la constitución algunas veces y como nos la follamos en otras ocasiones.
2
K
39
#6
Findeton
#5
Pues si, estaría bien que se revise la constitucionalidad de las acciones del ICE. Totalmente de acuerdo.
Pero lo uno no quita lo otro.
0
K
9
#7
Leon_Bocanegra
*
#6
uy si, claro que lo uno quita lo otro. Porque "lo uno se está haciendo y lo otro no" ... Ni se va a hacer
Por qué no se va a hacer? Porque les suda la polla la constitución y en este caso la utilizan como excusa para dar rienda suelta a su puto racismo. Y tú lo sabes tan bien como yo.
Ni tú te crees que esto tenga algo que ver con comprobar que se está cumpliendo la constitución
0
K
9
#8
Findeton
#7
Que alguien incumpla una ley no es óbice para que otro también lo haga. Lo siento, pero eso no tiene ninguna lógica.
0
K
9
#9
Verdaderofalso
#8
se llama hipocresía cuando esa persona que la incumple pide cumplirla a otros
0
K
20
#10
Findeton
#9
Si, es hipocresía. Y la gente honesta ha de pedir que se cumplan las leyes en todos los casos. Incluyendo en este caso.
0
K
9
#12
Leon_Bocanegra
#8
de que personas estás hablando? Esto va de la hipocresía de la administración de Trump. No de Paquito y Clarence incumpliendo la ley.
Céntrate un poco ,anda.
0
K
9
#13
Findeton
#12
Para un caso en que hacen cumplir la ley y los criticas por ello.
0
K
9
#15
Leon_Bocanegra
#13
claro que lo critico, porque no están tratando de cumplir la ley, están dando rienda a su puto racismo.
0
K
9
#16
Findeton
#15
Al revés, este movimiento en concreto es una acción para evitar el racismo institucional, porque eso es inconstitucional. Me parece genial. Hay muchas cosas criticables de Trump, muchísimas, como por ejemplo todo el tema de inmigración o que bombardee lanchas en Venezuela. Pero con esta acción, totalmente de acuerdo. Que el gobierno cumpla la ley es lo mínimo, ojalá cumplieran la ley en los demás casos.
0
K
9
#17
Leon_Bocanegra
#16
que si hombre que si. Alabemos al señor Trump por cumplir la ley en este caso.
Hay que joderse.
0
K
9
#18
Findeton
#17
Alabar lo dices tú, yo he dicho que es lo
mínimo
que tiene que hacer el gobierno: cumplir la ley. Lo que no sé es por qué criticas que el gobierno cumpla la ley.
0
K
9
#19
Leon_Bocanegra
#18
porque no cumple la ley. Cumple una ley, la que le interesa para dar rienda suelta a su racismo. Y hasta aquí la discusión, no lo voy a repetir más. Todos sabemos porque no te da la gana verlo.
0
K
9
#20
Findeton
#19
Lo que no te interesa ver a ti es que precisamente los que están siendo racistas son los que contratan a empleados con base en su raza.
0
K
9
#21
Leon_Bocanegra
#20
que no voy a seguir discutiendo, buscate a otro que te explique porque en Chicago se contrata a gente de una raza concreta.
0
K
9
#14
themarquesito
#6
El Tribunal Supremo ya ha dicho que el criterio de perfilado racial de ICE es constitucional.
0
K
20
#1
Leon_Bocanegra
Si sus sospechas fueran que se despide a gente con base en su raza, doblaría la financiación.
1
K
29
#4
Findeton
#1
Se está revisando que no se esté realizando ninguna práctica inconstitucional. No veo por qué es tan polémico.
0
K
9
#22
XtrMnIO
Normal, lo suyo es contratar por su clase, no es lo mismo un equipo guerrero-mago-clérigo todos humanos que humano-enano-elfo todos magos.
0
K
13
#3
frg
#0
La noticia dice lo que sospechan, pero nada más, ni un ejemplo ni nada. Siendo Chicago seguro contratan más negros, simplemente porque hay más, pero con la noticia no es uno capaz de enterarse de nada.
0
K
12
#2
Wintermutius
El Gobierno Federal, si acaso. Trump no creo que se dedique en persona a esos menesteres.
0
K
7
#11
Sigo_intentandolo
#2
claro... solo tienes que dar la directriz... todo lo demás lo hacen los secuaces...
0
K
7
