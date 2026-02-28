edición general
Trump celebra que la subida del precio de la gasolina traerá "mucho dinero" a EE. UU. mientras aprueba la compra de petróleo a Rusia

Trump celebra que la subida del precio de la gasolina traerá "mucho dinero" a EE. UU. mientras aprueba la compra de petróleo a Rusia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a tocar de nuevo los 100 dólares.

Verdaderofalso
No estábamos atacando a la flota fantasma rusa hasta hace una semana? xD
JackNorte
#1 Y en cuando compre USA los vuelven a sancionar y vuelve aparecer la flota fantasma.
Edheo
#1 Eurasia son nuestros aliados, ya no lo recuerdas? Eustasia son los que son nuestros enemigos.
josde
Y en la UE como siempre tocándoselos sin hacer nada.
MIrahigos
#2 Menuda sangría, acabaremos comprando petróleo y gas y subvencionando a Rusia por un lado y a Ucrania por el otro y a la industria armamentisca yanqui indirectamente.
capitan.meneito
#2 somos toooooooontos.
josde
#5 solo eso yo creo que somos algo mas superiores, gilipollas.
Pitchford
Es difícil saber si la Von der Leches y compañía son tontos, tienen miedo o están comprados, para andar alabando y apoyando a esos dos canallas.
XtrMnIO
Los dirigentes de la UE que están como pasmarote lamiendo las botas al gringo pedófilo deberían ser juzgados por alta traición y acabar en la horca, como se hacía hace tiempo.
JackNorte
El problema es Trump y no hacer o reaccionar cuando se desdice, el compra petroleo barato ruso mientras nos vende a nosotros su petroleo o gas caro, y a nadie parece importarle, eso si , preocupados por la invasion rusa en Europa mientras los genocidas dinamitan colegios en oriente medio.

Pero es normal cuando los dirigentes europeos sirven a USA e Israel antes que a sus ciudadanos.
makinavaja
Lo que mande el señorito!!!!! :-D :-D :-D
capitan.meneito
Mucho dinero para su bolsillo.
josejon
Hace falta algo más para saber quiėn es nuestro enemigo?
