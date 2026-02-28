Trump celebra que la subida del precio de la gasolina traerá "mucho dinero" a EE. UU. mientras aprueba la compra de petróleo a Rusia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a tocar de nuevo los 100 dólares.