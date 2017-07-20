Trump carga contra España por el gasto militar y Sánchez responde: "Sabe que estamos cumpliendo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado de nuevo este miércoles contra España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del cinco por ciento del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya. "Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", ha manifestado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.