Trump carga contra España por el gasto militar y Sánchez responde: "Sabe que estamos cumpliendo"

Trump carga contra España por el gasto militar y Sánchez responde: "Sabe que estamos cumpliendo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado de nuevo este miércoles contra España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del cinco por ciento del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya. "Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", ha manifestado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Apotropeo #4 Apotropeo
Pues a mí me parece que el que no es jugador de equipo es Trump.
ipanies #5 ipanies
#4 Trump es el dueño del equipo, tenga razón o no, manda él.
eaglesight1 #6 eaglesight1
EE.UU. no dedica tampoco el 5%, que empiece dando ejemplo este impresentable.
#8 bibubibu
"Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", pues ya sabe, largándonos de se club de mierda llamado OTAN, pero no tiene cojones de hacerlo el trumpetas.
#2 Ricochet
Es Pedro Sánchez.

Sed sinceros, con su historial de "miente mas que habla" a quien creeríais, a Pedro o a Donald.
#3 Pivorexico *
#2 Si eres terraplanista y ,pedófilo ,sin duda a Trump .
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#2 viendo el historial de mentiras de ambos: a Pedro

Recuerda que Trump tiene el récord de mentiras, y suelta una media de 4,6 (2017) puede que aumentase xD
elpais.com/internacional/2017/07/20/universo_trump/1500568248_502269.h
