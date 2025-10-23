edición general
Sánchez confirma que España comprará armas para Ucrania a Estados Unidos y responde a Trump que “es un socio fiable”

“Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y compromisos”, enfatiza el presidente del Gobierno español

jonolulu #1 jonolulu
A veces doberman, a veces perrito faldero
1 K 32
#2 Somozano *
#1 lo importante es que él esté bien. Y comido
Para mantener el poder a veces hay que hacer sacrificios
Pedro Sánchez es lo más parecido al PRI mexicano hecho persona
Control total de instituciones, corrupción y sin ideología clara más allá del poder
Partido revolucionario institucional
Como se puede ser revolucionario e institucional a la vez?
Igual que se puede ser líder mundial antinTrump mientras le compras armas
0 K 6
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 lo que hay que ver son las realidades, no las declaraciones.
las declaraciones son publicidad, las realidades... esas son las que importan.

realidad: compramos armas a eeuu para dárselas a ucrania.
0 K 10
pepel #4 pepel *
Lo que hay que responder a ése imbécil es "Váyase a la mierda".
www.meneame.net/story/mas-alla-vayase-mierda-sacristan-lleva-escena-me
0 K 20

