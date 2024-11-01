Trump cancela el viaje a Pakistán mientras las conversaciones con Irán se estancan y se desvanecen las esperanzas de paz [ENG]

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que había cancelado la visita prevista de su enviado especial, Steve Witkoff, y de su yerno, Jared Kushner, alegando lo que describió como una tremenda confusión en el liderazgo iraní. “¡Demasiado tiempo perdido en viajar, demasiado trabajo! Además, hay una enorme división y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién manda, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”, escribió.
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¿Todavía seguían este par de HDP en las negociaciones? Manda huevos.
www.meneame.net/m/actualidad/iran-dice-no-habra-reunion-eeuu
Ya sabemos que en su lugar irá a Mar-a-Lago a pasar el fin de semana o jugar un rato al golf.
- Mr. Trump
- Sí, dígame.
- Fuck you!
Salu3