Trump cancela el viaje a Pakistán mientras las conversaciones con Irán se estancan y se desvanecen las esperanzas de paz [ENG]

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que había cancelado la visita prevista de su enviado especial, Steve Witkoff, y de su yerno, Jared Kushner, alegando lo que describió como una tremenda confusión en el liderazgo iraní. “¡Demasiado tiempo perdido en viajar, demasiado trabajo! Además, hay una enorme división y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién manda, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”, escribió.