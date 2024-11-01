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Trump cancela el viaje a Pakistán mientras las conversaciones con Irán se estancan y se desvanecen las esperanzas de paz [ENG]

Trump cancela el viaje a Pakistán mientras las conversaciones con Irán se estancan y se desvanecen las esperanzas de paz [ENG]

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que había cancelado la visita prevista de su enviado especial, Steve Witkoff, y de su yerno, Jared Kushner, alegando lo que describió como una tremenda confusión en el liderazgo iraní. “¡Demasiado tiempo perdido en viajar, demasiado trabajo! Además, hay una enorme división y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién manda, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”, escribió.

| etiquetas: trump , cancela , pakistán
3 1 0 K 54 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
carakola #1 carakola
"había cancelado la visita prevista de su enviado especial, Steve Witkoff, y de su yerno, Jared Kushner,"

¿Todavía seguían este par de HDP en las negociaciones? Manda huevos.
1 K 40
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Esta mañana ya habían cancelado la reunión los iranies
www.meneame.net/m/actualidad/iran-dice-no-habra-reunion-eeuu
1 K 22
#2 Grahml *
"Too much time wasted on traveling, too much work!"


Ya sabemos que en su lugar irá a Mar-a-Lago a pasar el fin de semana o jugar un rato al golf.
0 K 20
Laro__ #3 Laro__ *
Solo tienen que llamar... dice. Me imagino la conversación:

- Mr. Trump
- Sí, dígame.
- Fuck you!
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Virusaco #4 Virusaco
#3 Nunca respondas con un "si" al teléfono. Te graban y los usan para contratar servicios o, en el caso con Trump, lanzar bombas nucleares los hackers.

Salu3
0 K 10

menéame