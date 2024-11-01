Trump busca ahora rescatar a los productores de soja estadounidenses [Ing]

Ahora, después de que China haya dejado de comprarles soja, la administración Trump está buscando rescatar a los productores de soja de EE. UU. con 10.000 millones de dólares, lo que volverá a suponer un coste para los contribuyentes estadounidenses. EE. UU. se encuentra ahora en una situación peor que hace 12 meses y, con la creciente desconfianza hacia el mercado estadounidense, es posible que la industria de la soja no sea la última en verse atrapada en el fuego cruzado de la guerra comercial de Trump.