Trump busca ahora rescatar a los productores de soja estadounidenses [Ing]

Ahora, después de que China haya dejado de comprarles soja, la administración Trump está buscando rescatar a los productores de soja de EE. UU. con 10.000 millones de dólares, lo que volverá a suponer un coste para los contribuyentes estadounidenses. EE. UU. se encuentra ahora en una situación peor que hace 12 meses y, con la creciente desconfianza hacia el mercado estadounidense, es posible que la industria de la soja no sea la última en verse atrapada en el fuego cruzado de la guerra comercial de Trump.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Va a obligar a los argentinos a comprar soja. :-D
4 K 56
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Para eso les ha dado el préstamo para que se lo gasten en soja y algo mas de EEUU.
0 K 20
Veelicus #4 Veelicus
#1 cuidao... a ver si nos va a obligar a nosotros...
2 K 35
Asnaeb #5 Asnaeb
Y a los chinos no va a poder vendérselo a través de Argentina, ya lo intentaron y no coló, los análisis se chivaron.
1 K 20
Trigonometrico #2 Trigonometrico
10.000 millones de dólares creo que es mucho dinero. Creo que es cantidad de dinero suficiente como para construir una nueva fábrica de coches eléctricos.
1 K 18
#7 alamajar
Xiringuito
0 K 10
#6 perica_we
éstas derechas son más comunistas que los comunistas: subvenciónese!!!!!! (lo que ellos mismos se han cargado)
0 K 7
#8 z1018
Paguitas de comonistas
0 K 7

menéame