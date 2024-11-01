edición general
Trump, Ayuso y Abascal triunfaron por la abstención progresista

Trump, Ayuso y Abascal triunfaron por la abstención progresista

El votante de izquierdas es especialmente intolerante con la corrupción, que muchas veces castiga no votando. Detesta la trifulca interna y la desunión. Y amplias capas de la población, partidarias por necesidad de las políticas progresistas, suelen sentirse desplazados y ajenos ante la confrontación partidaria. Los votantes de izquierda presentan mayor tendencia a la abstención, mientras los votantes de derecha tienden a una mayor movilización electoral.

tul #1 tul
Igual los partidos progresistas deberían plantearse no traicionar a sus votantes una y otra vez
Aguarrás #3 Aguarrás
#1 Se tenía que decir, y se dijo. :clap: :clap: :clap:
JohnnyQuest #4 JohnnyQuest
#1 O llamarnos violadores en potencia, o fascistas por tener una bandera distinta, o imperialistas por no estar de acuerdo con su modelo territorial…
#2 tierramar
El votante progresista es más sensible al deterioro del clima político que el votante derechista. Cuando el debate político se enfanga entre mentiras y descalificaciones, el primero en alejarse es el elector de izquierdas. También es el más dispuesto a abstenerse para expresar su crítica ante una gestión ineficiente. Los estrategas políticos y mediáticos de las derechas saben esto, como lo sabemos nosotros. Y acomodan sus planes a esta realidad. Enfangar el terreno político. Anteponer descalificaciones a propuestas. Generalizar la crítica a la corrupción que no es general. Las exageraciones, las mentiras, los ataques personales forman parte de una estrategia que busca la abstención del votante progresista.
#6 MPPC *
#2 "abstenerse para expresar su crítica ante una gestión ineficiente" me parece lógico e incluso loable, pero aún me parece más inútil y contraproducente. Tiene el mismo efecto que gritar al Sol, no, pensándolo mejor, tiene peores efectos.
Autarca #11 Autarca *
#2 #6 #7 También es cierto que el PP pasó de diez millones de votantes a cuatro
powernergia #13 powernergia
#11 No se exactamente cuales son las cifras.

En Madrid, que es el símbolo máximo de corrupción pepera, llevan gobernando desde hace 30 años.
Autarca #14 Autarca
#13 Con el paréntesis de Carmena

Que tampoco convenció
powernergia #15 powernergia
#14 Yo hablaba de la CAM.

Carmena no convenció, sin embargo Almeida ahí le tienes, convenciendo.
Escafurciao #17 Escafurciao
#6 es lo mismo que dejar de comer porque no te guste el precio del arroz.
powernergia #7 powernergia *
Los otros sin embargo no tienen problema con eso.

Edit: Esto era para el ignorante del ignore, el tal tul en #_1.

Negativo por perdida de tiempo.
Jaime131 #8 Jaime131
Igual es que hay pocos partidos de izquierdas entre los que elegir.
beltzak #9 beltzak *
A ver si el gobierno progresista y Pedro Sánchez nos protege de una puñetera vez de la corrupción política, la corrupción empresarial, la evasión fiscal, el PRECIO DE LA VIVIENDA, LOS ESPECULADORES, LOS IMPUESTOS, LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES, LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA y muchas otras cosas más que la mayoría de este país estaríamos de acuerdo, como los PRIVILEGIOS DE LOS POLÍTICOS, algún mecanismo legal para DEROGAR LEYES contrarias al interés general de los ciudadanos como LA LEY MORDAZA o LOS BLOQUEOS DE LA PUTA LUGA DE MIERDA SPORTS.
#5 tierramar *
Trump ganó las últimas elecciones de 2024 con casi un 40% de abstención entre el electorado estadounidense. Ayuso logró mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid en 2023 con casi un 35% de abstencionistas, seis puntos más que en las últimas elecciones, y el voto latino. Y Abascal consiguió un avance espectacular en las elecciones extremeñas gracias a que más del 39% de los extremeños renunciaron a su derecho a votar, diez puntos más que en 2023.
Autarca #12 Autarca
#5 Porque se da por hecho que todos esos votantes son votos perdidos del capitalismo progre

Pero quizá no sea asi
#10 tierramar *
Votar nulo, abstenerse o votar en blanco sin más, equivale a votar al PP y VOX. Hay una opción: votar a la papeleta Escaños en blanco que dejan vacios los escaños logrados, con lo cuál restan poder a los grandes partidos ganadores, y se ahorra en políticos. escanos.org
Escaños en blanco es una opcióna que sufre Invisibilización mediática y legal
Asimismov #18 Asimismov
#10 No. Votar a escaños en blanco es como abstenerse, votar nulo o votar en blanco, favorece al partido mayoritario.
#16 pirat *
Por eso es tan importante el voto negativo o sustractivo, de forma que puedes seguir castigando a los tuyos sin tener que apoyarles explícitamente cuando no lo han hecho bien, restando apoyos a quien tienes claro que no quieres que gobierne.
Es que luego las formaciones se jactan del apoyo recibido cuando buena parte no es reconociento si no para evitar un mal peor, y con esto se reflejaría mucho mejor en los resultados, invitando a las formaciones a reflexionar el porqué votan que no al otro…   » ver todo el comentario
