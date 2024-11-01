Trump, Ayuso y Abascal triunfaron por la abstención progresista

El votante de izquierdas es especialmente intolerante con la corrupción, que muchas veces castiga no votando. Detesta la trifulca interna y la desunión. Y amplias capas de la población, partidarias por necesidad de las políticas progresistas, suelen sentirse desplazados y ajenos ante la confrontación partidaria. Los votantes de izquierda presentan mayor tendencia a la abstención, mientras los votantes de derecha tienden a una mayor movilización electoral.