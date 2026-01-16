Trump ataca a Canadá con absurda burla en homenaje a los Panthers (hockey): club de EEUU está lleno de canadienses

El presidente de EEUU, Donald Trump, protagonizó un insólito e incómodo momento en la Casa Blanca, en medio del homenaje de su gobierno a los Florida Panthers, equipo campeón de hockey sobre hielo. Y es que el elenco floridano se consagró campeón de la NHL en 2025 y levantó la Copa Stanley, trofeo que recibe el ganador de la liga que abarca a los mejores equipos estadounidenses y canadienses.