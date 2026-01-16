edición general
Trump ataca a Canadá con absurda burla en homenaje a los Panthers (hockey): club de EEUU está lleno de canadienses

El presidente de EEUU, Donald Trump, protagonizó un insólito e incómodo momento en la Casa Blanca, en medio del homenaje de su gobierno a los Florida Panthers, equipo campeón de hockey sobre hielo. Y es que el elenco floridano se consagró campeón de la NHL en 2025 y levantó la Copa Stanley, trofeo que recibe el ganador de la liga que abarca a los mejores equipos estadounidenses y canadienses.

Kantinero #1 Kantinero *
Veis niños, se puede ir a los mejores colegios ser inmensamente rico, presidente de uno de los países más poderosos y ser un paleto de lo más vulgar
#3 Grahml
#1 Y protector de pedófilos.
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
No hay día en el que este personaje no deje a su país en ridículo?
jonolulu #4 jonolulu
De una plantilla de 17, 10 son canadienses
Kasterot #5 Kasterot *
Que pedazo "suknormal" es.

"... al provocar a Canadá, señalando que le habían negado la Copa Stanley por 32º año consecutivo. Sin embargo, lo curioso es que la mayoría del equipo de los Panthers son canadienses, con 10 jugadores de ese país de los 17 en el plantel estelar'
#6 cunaxa
Tenéis una admiración a Trumo fuera de toda lógica.
Hasta sacáis a portada las subnormalidades que dice.
