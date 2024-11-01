edición general
10 meneos
16 clics

Trump asegura que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

"Este petróleo se venderá a precio de mercado, y yo, como presidente de los Estados Unidos de América, controlaré los fondos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos", dijo el presidente estadounidense.

| etiquetas: trump , barriles , petroleo , venezuela
8 2 6 K 44 tecnología
9 comentarios
8 2 6 K 44 tecnología
vicus. #1 vicus. *
Gobierno legítimo, elecciones libres, democracia?. Eso no cuadra bien con el negocio, así que vamos al lío, al parné que es lo que importa. Cojo el petrolo de Venezuela y yo me lo guiso y yo me lo como, como dijo Juan Palomo. Así, dicho en habla vulgar, para que lo entienda el hasta el facha más pobre, o el fachapobre, que dudo que lo entiendan, dado el grado de sectarismo que hay en la derechusma, que con tal de sostenerla y no enmendarla, hasta niegan que el agua moja.
7 K 85
manbobi #2 manbobi
#1 Dupe, o triple
1 K 29
Sinfonico #3 Sinfonico
#1 Qué elecciones?, qué libertad?, qué democracia?
Que esto se ha hecho por petroleo, como todos los movimientos de EEUU
Saquearán Venezuela y luego la dejarán sumida en un caos o en una guerra civil, la gente no les importa, son psicópatas.
1 K 21
#4 Poligrafo *
La livertaz abanza karajo
2 K 35
#5 vGeeSiz
No como hasta ahora, que la riqueza de ese petróleo iba directamente a los Venezolanos....... xD xD xD

Democracia, como la que había antes en Venezuela? No entiendo esa mezquina forma de pensar.

Que lo roban narcos, Rusos o Chinos? TODO BIEN

Que lo roban los americanos? INTOLERABLE !!!
0 K 10
Spirito #8 Spirito
#5 Blanqueando a ladrones, que es gerundio.
1 K 22
pip #9 pip
#5 no, todo mal. Lo lógico es no apoyar ningun robo.
0 K 12
#7 Thirsk *
Edit.
0 K 8

menéame