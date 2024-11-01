Trump asegura que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

"Este petróleo se venderá a precio de mercado, y yo, como presidente de los Estados Unidos de América, controlaré los fondos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos", dijo el presidente estadounidense.
| etiquetas: trump , barriles , petroleo , venezuela
Que esto se ha hecho por petroleo, como todos los movimientos de EEUU
Saquearán Venezuela y luego la dejarán sumida en un caos o en una guerra civil, la gente no les importa, son psicópatas.
Democracia, como la que había antes en Venezuela? No entiendo esa mezquina forma de pensar.
Que lo roban narcos, Rusos o Chinos? TODO BIEN
Que lo roban los americanos? INTOLERABLE !!!