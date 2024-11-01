edición general
Trump asegura que China no tiene parques eólicos. Miente, son el primer país del mundo (Eng)

«China fabrica casi todos los molinos de viento y, sin embargo, no he podido encontrar ningún parque eólico en China. ¿Alguna vez han pensado en eso?», dijo Trump a la audiencia de líderes mundiales. «China es muy inteligente. Los fabrican y los venden por una fortuna. Se los venden a la gente estúpida que los compra. Pero ellos mismos no los utilizan».

Suleiman
Trump siempre miente.
Grahml
Viene al caso
dakota
se parece a putin y los rusos
:troll:
Marisadoro
Drill, baby, drill
DDJ
:palm:

En España, y a ser posible en Europa, habría que plantearse crear algún que otro mecanismo legal para evitar que un tipo que pregona gilipolleces pueda seguir presidiendo un país.
MetalAgm
#2 En realidad no pregona gilipolleces... pregona propaganda de sus amiguitos de las petroleras que les viene muy mal que prospere la era renovable. El problema es la cantidad de gilipollas que se tragan estas cosas y no ven que detras de ello estan las petroleras que quieren que esos gilipollas sigan consumiendoles todo tipo de productos petroliferos: plasticos, gasolina, etc etc...
DDJ
#4 Cuando un tipo como este miente,lo hace con cierta intención, que para él y para los que les interesa pregonar dicha información tenga un objetivo no resta que decir que en China no hay parque eólicos es una gilipollez fácilmente demostrable que implica que el tipo está usando su cargo para engañar o que está totalmente demente. En casos como esos es en los que habría que actuar.
