Trump asegura que China no tiene parques eólicos. Miente, son el primer país del mundo (Eng)

«China fabrica casi todos los molinos de viento y, sin embargo, no he podido encontrar ningún parque eólico en China. ¿Alguna vez han pensado en eso?», dijo Trump a la audiencia de líderes mundiales. «China es muy inteligente. Los fabrican y los venden por una fortuna. Se los venden a la gente estúpida que los compra. Pero ellos mismos no los utilizan».