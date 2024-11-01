edición general
Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a más de cien niñas en Minab

Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a más de cien niñas en Minab El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que la escuela de Minab en la que murieron más de 170 personas en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pudo haber sido bombardeada por un misil Tomahawk de otro país, o incluso de Irán. Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a más de cien niñas en Minab.

| etiquetas: iran , usa , trump , guerra , matanza
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Que paises tienen Tomahawk?
Pues eso

Si cada vez que Trump soltara una mentira alguien le diera una patada en la boca, a dia de hoy parecería Carmen de Mairena
Ed_Hunter #5 Ed_Hunter
#2 ni Chuck Norris en sus años mozos podría mantener semejante ritmo de patadas a la boca.
azathothruna #9 azathothruna
#5 Por cierto Chuck Norris es maga

www.instagram.com/reel/DJebWDBOkEE/
Ed_Hunter #11 Ed_Hunter
#9 creía que era MTIA, Make Texas Independent Again.
Katapulta2 #12 Katapulta2 *
#2 es curioso ver como los subnormales de VOX defienden a un Psicópata cuyo eslogan es " Américan First" xD

Pero claro, como no saben idiomas, ni saben leer ni escribir su propio idioma.. creen que Trump les está defendiendo.. ¿se puede ser más subnormal?{lol}
Cantro #14 Cantro
#2 todos los países lo tienen. Sin ir más lejos, en el super de la esquina tienen una oferta de 3x2, y si te llevas tres paquetes, te regalan zumo de naranja y dos bolsas de chetos
calde #15 calde
#2 Es que la realidad es deprimente. Los
periodistas... perdón, "periodistas", no sólo no le dicen eso tan obvio "señor, sólo EEUU tiene tomahawk", sino que cuando el hdp naranja no sabe muy bien qué decir o cómo salir del atolladero, le cantan la respuesta "correcta" para seguir con la farsa!

Es acojonante! :wall: :wall: :wall:
Pertinax #1 Pertinax *
Me recuerda a los negacionistas de Bucha. Por lo que sea.

Con estos bueyes tenemos que arar, que decía mi abuelo. No hay uno sano. Estamos solos entre jaurías de hijos de perra, queridos.
calde #10 calde
#1 No, con estos bueyes no. Hay que plantarse, dejar de reirle las gracias, y sobretodo, no poner aquí gobiernos títere de este asesino.

Lo que votamos tiene repercusión, no regalemos los votos al más charlatán.
ostiayajoder #13 ostiayajoder
#1 Este primero decia q fue Iran quien bombardeo el colegio.... Y q demuestre que no alguien q no sea quien lo lanzo, 'jajajaa, si te crees lo q dice Iran eres un traidor!!'

Ahora q ya se sabe q fue un tomahawk por putas fotos casuales q se sacaron alli y no se puede negar.... se niega el haberlos lanzado... 'jajajaa, si te crees lo q dice Iran eres un traidor!!'
#3 hrundil
A la próxima dirá que fue un latino o alguien de Antifa.
#7 cajadecartonmojada
"Es imposible que yo haya hecho eso, si yo adoro a las niñas, preguntadle a Epstein".
#6 Albarkas
Cobarde de mierda
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Fue mi abuelita, Sr. Trump.
JackNorte #8 JackNorte
Ser genocida es lo peor , ser un genocida cobarde ya es otro nivel.
