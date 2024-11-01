Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a más de cien niñas en Minab El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que la escuela de Minab en la que murieron más de 170 personas en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pudo haber sido bombardeada por un misil Tomahawk de otro país, o incluso de Irán. Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a más de cien niñas en Minab.
| etiquetas: iran , usa , trump , guerra , matanza
Pues eso
Si cada vez que Trump soltara una mentira alguien le diera una patada en la boca, a dia de hoy parecería Carmen de Mairena
www.instagram.com/reel/DJebWDBOkEE/
Pero claro, como no saben idiomas, ni saben leer ni escribir su propio idioma.. creen que Trump les está defendiendo.. ¿se puede ser más subnormal?{lol}
periodistas... perdón, "periodistas", no sólo no le dicen eso tan obvio "señor, sólo EEUU tiene tomahawk", sino que cuando el hdp naranja no sabe muy bien qué decir o cómo salir del atolladero, le cantan la respuesta "correcta" para seguir con la farsa!
Es acojonante!
Con estos bueyes tenemos que arar, que decía mi abuelo. No hay uno sano. Estamos solos entre jaurías de hijos de perra, queridos.
Lo que votamos tiene repercusión, no regalemos los votos al más charlatán.
Ahora q ya se sabe q fue un tomahawk por putas fotos casuales q se sacaron alli y no se puede negar.... se niega el haberlos lanzado... 'jajajaa, si te crees lo q dice Iran eres un traidor!!'