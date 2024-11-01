edición general
Trump aprueba una norma para reducir los estándares de ahorro de combustible de los coches que se venden en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la reducción de las normas de ahorro de combustible de Joe Biden, argumentando que esto reducirá los precios de los automóviles en Estados Unidos. Sin embargo, los críticos advirtieron que agravaría el cambio climático y haría que los conductores pagaran más por repostar. Trump estuvo acompañado en el Despacho Oval por los directores ejecutivos de Ford y Stellantis, así como por un funcionario de General Motors, para anunciar la medida, lo que demuestra la aceptación de los «tres grandes» fabri...

#2 PerritaPiloto
No se da cuenta de que los coches extranjeros, fabricados para mercados mucho más restrictivos con respecto al consumo, como el europeo, se podrían vender igualmente en Estados Unidos pero ningún modelo de esos de alto consumo podría venderse en Europa.
3 K 51
#4 MagnumClarsen
#2 Ya pasa con pickups tipo Ford F50, esto hará menos competitivos los productos gringos, ya que igualmente van a vender bastante y las emisiones se dispararán.

Una muestra más de un país en decadencia, si no puedes competir en eficiencia nadie mejor que los yankis para emplear fuerza bruta.
1 K 20
Cantro #1 Cantro
El precio del coche, al cabo de unos años, palidece al compararlo con lo que te gastas en combustible
2 K 42
Gry #5 Gry
#1 El Ford F-150, que es el "coche" más vendido este año en los EEUU, tiene un consumo de 13l/100km... les debe de parecer poco.

www.fuelly.com/car/ford/f-150
1 K 31
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Qué personaje más estúpido.
0 K 13
#6 XXguiriXX
Los automóviles usanos ya eran un mojón tamaño coche de acomplejado. Con esta medida lo único que conseguirán es perder el poco prestigio que ganaron con mucho esfuerzo desde el crack del 2008. Seguramente algunos ejecutivos quieren asegurar su retiro y que los que vengan arreglen, si pueden, sus desmanes. Clásica mentalidad usana.
0 K 11

