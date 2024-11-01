Trump aprueba una norma para reducir los estándares de ahorro de combustible de los coches que se venden en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la reducción de las normas de ahorro de combustible de Joe Biden, argumentando que esto reducirá los precios de los automóviles en Estados Unidos. Sin embargo, los críticos advirtieron que agravaría el cambio climático y haría que los conductores pagaran más por repostar. Trump estuvo acompañado en el Despacho Oval por los directores ejecutivos de Ford y Stellantis, así como por un funcionario de General Motors, para anunciar la medida, lo que demuestra la aceptación de los «tres grandes» fabri...