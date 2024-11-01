Trump anuncia un arancel global del 10% tras el fallo del Supremo de Estados Unidos

Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya tumbado buena parte de los aranceles internacionales impuestos por Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, a modo de réplica, ha anunciado un arancel extra del 10%. Trump:: “Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra, son una vergüenza para nuestro país, porque se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el coraje de hacer lo correcto”, ha abundado.