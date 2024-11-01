Trump anuncia un arancel global del 10% tras el fallo del Supremo de Estados Unidos

Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya tumbado buena parte de los aranceles internacionales impuestos por Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, a modo de réplica, ha anunciado un arancel extra del 10%. Trump:: “Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra, son una vergüenza para nuestro país, porque se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el coraje de hacer lo correcto”, ha abundado.
SEC. 122. AUTORIDAD DE BALANZA DE PAGOS
(a) Cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieran medidas especiales de importación para restringir las importaciones—
(1) para enfrentarse a serios déficits de la balanza de pagos,
(2) para prevenir una inminente y significativa devaluación del dólar en los mercados de cambio extranjeros, o
(3) para cooperar con otros países en corregir un… » ver todo el comentario
-¡Mr. Trump, que podemos usar la sección 122 de la ley de Comercio de 1974!
-¿Y eso que dice?
-Em... Que podemos poner aranceles del 15%, creo.
-¿Pero a ti no te había contratado para ocultar lo de Epstein?
Pero ahora antes de devolver el dinero ya les quitan un arancel pero les ponen otro.
Menudo berenjenal.