Trump anuncia un arancel global del 10% tras el fallo del Supremo de Estados Unidos

Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya tumbado buena parte de los aranceles internacionales impuestos por Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, a modo de réplica, ha anunciado un arancel extra del 10%. Trump:: “Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra, son una vergüenza para nuestro país, porque se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el coraje de hacer lo correcto”, ha abundado.

8 comentarios
themarquesito #5 themarquesito
Para esto va a usar la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Traduzco el comienzo:
SEC. 122. AUTORIDAD DE BALANZA DE PAGOS
(a) Cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieran medidas especiales de importación para restringir las importaciones—
(1) para enfrentarse a serios déficits de la balanza de pagos,
(2) para prevenir una inminente y significativa devaluación del dólar en los mercados de cambio extranjeros, o
(3) para cooperar con otros países en corregir un…   » ver todo el comentario
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 A veces me imagino, que la administración Trump, donde no parecen ser los lápices más afilados del estuche, tiene a alguien siguiendote por las redes, y de vez en cuando va donde el presidente.

-¡Mr. Trump, que podemos usar la sección 122 de la ley de Comercio de 1974!
-¿Y eso que dice?
-Em... Que podemos poner aranceles del 15%, creo.
-¿Pero a ti no te había contratado para ocultar lo de Epstein?
ipanies #1 ipanies
Cuando un tonto coge una linde...
#2 Suleiman
Esto como va? Le rechazan los aranceles, pero los vuelve a poner? No le veo sentido.
#8 PerritaPiloto
Es una mierda de situación. Muchos importadores han repercutido parte del coste de los aranceles a sus clientes. El Gobierno tiene que devolver dinero a esos importadores que posiblemente no puedan repercutir eso en un descuento a sus clientes. Solo repercutir una bajada de precio en futuras importaciones ya son aranceles.

Pero ahora antes de devolver el dinero ya les quitan un arancel pero les ponen otro.

Menudo berenjenal.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
xD xD xD xD el próximo será solariano
#4 xuanra2002
A saber cuánto habrá recaudado ya de impuestos que no son de impuestos
