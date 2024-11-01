edición general
Trump, tras el fallo del Supremo contra sus aranceles: “Es decepcionante, me avergüenzo de algunos miembros del tribunal”

El presidente de EEUU ha reacciona a la una sentencia del Supremo que tumba buena parte de su agenda política y económica. En una comparecencia ante la prensa ha cargado contra la decisión de los jueces que, 6 a 3, han considerado ilegal el procedimiento utilizado por Donald Trump para desatar una guerra comercial contra el resto del mundo.

HeilHynkel
los jueces que, 6 a 3, han considerado ilegal el procedimiento utilizado por Donald Trump para desatar una guerra comercial contra el resto del mundo.

¿quien se lo podía imaginar que eso era ilegal? xD
humono
#1 Creo que es incluso peor que eso, “Un caso importante para mí”, el mundo tiene que hacerle caso a él y la ley por supuesto darle la razón, y si esto no ocurre date por jodido. Este hombre no está bien y peor aún todos aquellos que siguen a este loco/mesías.
Verdaderofalso
#1 #4 xD xD xD empieza a atacar a los suyos…

Los seis jueces que votaron a favor de anular los aranceles fueron:
 1. Chief Justice John Roberts
 2. Justice Sonia Sotomayor
 3. Justice Elena Kagan
 4. Justice Neil Gorsuch
 5. Justice Amy Coney Barrett
 6. Justice Ketanji Brown Jackson

Los 3 odiosos no fallaron Kavanaugh, Thomas y Alito
ipanies
Menuda la que va a caer en Irán está noche!!!! El tontolaba este necesita una cortina de humo y está cabreado de cojones o_o
themarquesito
Probablemente se refiere a Neil Gorsuch y a Amy Coney Barrett, magistrados nombrados por él para el Supremo. Como dice @suppiluliuma , hoy ha ganado la US Chamber of Commerce
themarquesito
Para esto va a usar la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Traduzco el comienzo, que es la parte relevante en materia arancelaria:

SEC. 122. AUTORIDAD DE BALANZA DE PAGOS
(a) Cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieran medidas especiales de importación para restringir las importaciones—
(1) para enfrentarse a serios déficits de la balanza de pagos,
(2) para prevenir una inminente y significativa devaluación del dólar en los mercados de cambio extranjeros, o
(3)…   » ver todo el comentario
Tarod
Y para desviar la atencion ataquemos Iran.
pitercio
El colega, que no entiende una sentencia de nulidad, acaba de decir que los jueces no son inteligentes, que no han especificado que tiene que devolver el dinero y que estará en los tribunales los próximos cinco años porque se los piensa quedar.
