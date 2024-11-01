Trump, tras el fallo del Supremo contra sus aranceles: “Es decepcionante, me avergüenzo de algunos miembros del tribunal”

El presidente de EEUU ha reacciona a la una sentencia del Supremo que tumba buena parte de su agenda política y económica. En una comparecencia ante la prensa ha cargado contra la decisión de los jueces que, 6 a 3, han considerado ilegal el procedimiento utilizado por Donald Trump para desatar una guerra comercial contra el resto del mundo.
| etiquetas: trump , aranceles , tribunal supremo
¿quien se lo podía imaginar que eso era ilegal?
Los seis jueces que votaron a favor de anular los aranceles fueron:
1. Chief Justice John Roberts
2. Justice Sonia Sotomayor
3. Justice Elena Kagan
4. Justice Neil Gorsuch
5. Justice Amy Coney Barrett
6. Justice Ketanji Brown Jackson
Los 3 odiosos no fallaron Kavanaugh, Thomas y Alito
SEC. 122. AUTORIDAD DE BALANZA DE PAGOS
(a) Cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieran medidas especiales de importación para restringir las importaciones—
(1) para enfrentarse a serios déficits de la balanza de pagos,
(2) para prevenir una inminente y significativa devaluación del dólar en los mercados de cambio extranjeros, o
(3)… » ver todo el comentario