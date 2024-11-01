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Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán

"Con o sin la ayuda y el consentimiento de Israel, destruirá masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars".

| etiquetas: irán , eeuu , israel , gas
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6 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
elgranpilaf #2 elgranpilaf
hasta los cojones del viejo loco este. A ver si se muere ya
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mosfet #4 mosfet
#2 Se va superando en hijoputez cada día que pasa.
0 K 8
#5 Suleiman
Pero no lo está haciendo ya?
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#1 hipernes
Ok. Sin su petróleo el mundo segurísimo que va mejor
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#6 marcotolo *
pues sin gas ni petroleo es evidente que el proximo programa nuclear de iran tiene que ser mucho mayor,
y viendo como lo tratan deberia tb incluir uno defensivo y aumentar su programa balistico,
ya que sin el no huberan podido defenderse de manera digna de estos hijos de puta
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menéame