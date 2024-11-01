·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8613
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
6390
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
5248
clics
100 horas para el ignore
5830
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
3835
clics
Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)
más votadas
809
García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría
521
“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad
421
Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar
559
Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal
426
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
23
clics
Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán
"Con o sin la ayuda y el consentimiento de Israel, destruirá masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars".
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
israel
,
gas
4
0
0
K
51
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
HeilHynkel
La de cal y la de arena.
www.meneame.net/story/trump-critica-israel-bombardear-yacimiento-gas-n
1
K
31
#2
elgranpilaf
hasta los cojones del viejo loco este. A ver si se muere ya
1
K
25
#4
mosfet
#2
Se va superando en hijoputez cada día que pasa.
0
K
8
#5
Suleiman
Pero no lo está haciendo ya?
0
K
13
#1
hipernes
Ok. Sin su petróleo el mundo segurísimo que va mejor
0
K
11
#6
marcotolo
*
pues sin gas ni petroleo es evidente que el proximo programa nuclear de iran tiene que ser mucho mayor,
y viendo como lo tratan deberia tb incluir uno defensivo y aumentar su programa balistico,
ya que sin el no huberan podido defenderse de manera digna de estos hijos de puta
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/trump-critica-israel-bombardear-yacimiento-gas-n
y viendo como lo tratan deberia tb incluir uno defensivo y aumentar su programa balistico,
ya que sin el no huberan podido defenderse de manera digna de estos hijos de puta