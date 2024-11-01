Trump critica a Israel por bombardear un yacimiento de gas: ‘NO MÁS ATAQUES’ [ENG]

Trump publicó una inusual reprimenda pública a Israel después de que el ejército israelí bombardeara un yacimiento de gas natural propiedad conjunta de Irán y Qatar. “Contrariamente a las declaraciones de Trump, altos funcionarios israelíes y estadounidenses dijeron que Estados Unidos tenía conocimiento previo del ataque israelí e incluso lo aprobó, en un intento de presionar a Irán”. “Tras las represalias contra los yacimientos de gas de Qatar, Trump ahora está cambiando de rumbo.”
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Y esto no le va a gustar al amo.
Lo que no puedes es cuadrar el círculo porque sale mal. El amo no puede ser Israel y al mismo tiempo EE.UU., siendo Israel el que pone y quita presidentes de EE.UU. Eso no tiene ningún sentido.
"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó violentamente una importante instalación conocida como el Campo de Gas South Pars en Irán. Solo una pequeña parte del complejo resultó afectada. Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir. Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y… » ver todo el comentario
También tiene armamento para atacar Ormuz, Bósforo y Suez.
lsrael será la llave del comercio mundial de gas y petróleo.
Ahora entiendo mejor lo del Nord Stream II y el oleoducto de Ucrania.
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