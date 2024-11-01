Trump critica a Israel por bombardear un yacimiento de gas: ‘NO MÁS ATAQUES’ [ENG]

Trump publicó una inusual reprimenda pública a Israel después de que el ejército israelí bombardeara un yacimiento de gas natural propiedad conjunta de Irán y Qatar. “Contrariamente a las declaraciones de Trump, altos funcionarios israelíes y estadounidenses dijeron que Estados Unidos tenía conocimiento previo del ataque israelí e incluso lo aprobó, en un intento de presionar a Irán”. “Tras las represalias contra los yacimientos de gas de Qatar, Trump ahora está cambiando de rumbo.”