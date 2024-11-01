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Trump critica a Israel por bombardear un yacimiento de gas: ‘NO MÁS ATAQUES’ [ENG]

Trump critica a Israel por bombardear un yacimiento de gas: ‘NO MÁS ATAQUES’ [ENG]

Trump publicó una inusual reprimenda pública a Israel después de que el ejército israelí bombardeara un yacimiento de gas natural propiedad conjunta de Irán y Qatar. “Contrariamente a las declaraciones de Trump, altos funcionarios israelíes y estadounidenses dijeron que Estados Unidos tenía conocimiento previo del ataque israelí e incluso lo aprobó, en un intento de presionar a Irán”. “Tras las represalias contra los yacimientos de gas de Qatar, Trump ahora está cambiando de rumbo.”

| etiquetas: trump , israel , bombardeos , petróleo , irán , gas , qatar , south pars
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13 comentarios
14 1 0 K 181 actualidad
Arkhan #2 Arkhan
Israel lo puso en el poder e Israel lo va a sacar fuera en el momento en el que no le sea útil.

Y esto no le va a gustar al amo. :popcorn:
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#5 soberao
#2 Han criado a un monstruo y ahora está descontrolado y se vuelve contra ellos. Ahora ya es tarde, que disfruten de su socio de Eurovisión...
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#8 detectordefalacias
#5 Eurosión
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Priorat #11 Priorat *
#2 ¿Qué amo? Según tu descripción el amo es el que quita y pone, Israel. (Y podría estar de acuerdo en esta descripción).

Lo que no puedes es cuadrar el círculo porque sale mal. El amo no puede ser Israel y al mismo tiempo EE.UU., siendo Israel el que pone y quita presidentes de EE.UU. Eso no tiene ningún sentido.
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pitercio #1 pitercio *
Esto es lo que dijo en su tuit el pavo:

"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó violentamente una importante instalación conocida como el Campo de Gas South Pars en Irán. Solo una pequeña parte del complejo resultó afectada. Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir. Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y…   » ver todo el comentario
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
#1 Traducción: los gringos quieren esa planta de gas pa ellos.
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pitercio #10 pitercio
#6 la traducción del artículo es que Estados Unidos no atacó el complejo ni lo volverá a atacar y lo negará de nuevo si lo hace.
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Asimismov #3 Asimismov *
lsrael ya tiene el gas de Gaza, aunque aun hay que extraerlo.
También tiene armamento para atacar Ormuz, Bósforo y Suez.
lsrael será la llave del comercio mundial de gas y petróleo.
Ahora entiendo mejor lo del Nord Stream II y el oleoducto de Ucrania.
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alpoza #13 alpoza
#3 Para eso tiene que cargarse a los paises del GCC y quitar a USA de la zona, que ya están en ello con la ayuda de Irán y posteriormente destruir totalmente Irán, que lo conseguirán atacando a las desalinizadoras de Irán, que hará lo propio con la de los demás, creando una catastrofe humanitaria en la zona. Turquía y Egipto que vayan calentando.
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carakola #4 carakola *
¡Pam pam al culo!. ¿A quién quieren engañar estos payasos de USrael?
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#7 detectordefalacias
Trump no falla en demostrarnos que Taco a la primera de cambio
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Solinvictus #12 Solinvictus
O atacó lo que quiera o enseño unas fotos muy bonitas.
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menéame