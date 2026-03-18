Trump ahora dice que EE UU no necesita Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país no necesita el Estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán, informó la agencia EFE.