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Trump ahora dice que EE UU no necesita Ormuz

Trump ahora dice que EE UU no necesita Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país no necesita el Estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán, informó la agencia EFE.

| etiquetas: trump , ee uu , ormuz
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
estemenda #1 estemenda
Miró, saltó y anduvo en probaduras,
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la Zorra dijo:
«No las quiero comer. No están maduras».
12 K 159
#3 Sacapuntas
Según las encuestas, tampoco te necesita a ti, mermao. Muérete ya.
2 K 47
#4 concentrado
Está como una regadera sin agujeros.
1 K 40
cocolisto #7 cocolisto
Menudo veleta asesino con su Nobel de balde regalado por una majareta.
Una especie de nerón pedófilo dirigiendo un imperio.
1 K 36
Gry #5 Gry
Se contradice 4 veces al día...
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#8 Bravok1
Que ha dicho el pedófilo demente, violador, asesino de niñas, condenado en firme por más de 35 delitos de todo tipo y máximo líder de eeuu hoy....? :popcorn: :popcorn:
1 K 17
Priorat #9 Priorat *
Pues los principales necesitados son los países del Golfo Pérsico a los que ha prometido proteger.

Ellos dependen al 100% del estrecho de Ormuz. El resto puede depender más o menos, pero no el 100%.
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calde #11 calde
#9 Empieza la retirada estadounidense. Lo siguiente, quitar las bases, ya no son necesarias, divertido para esos países a los que ya no protege!
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
¡Bah, estaban verdes!
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EvilPreacher #2 EvilPreacher
La zorra y las uvas.
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#10 peletes
puede no necesitar el petroleo del estrecho, pero si necesita que el resto del mundo compre ese petroleo en dolares, sino se le desmonta el chiringuito
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menéame