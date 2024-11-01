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Trump afirma que “Irán aún no ha pagado un precio suficientemente alto por lo que ha hecho” después de dar por “terminada” la guerra

Trump afirma que “Irán aún no ha pagado un precio suficientemente alto por lo que ha hecho” después de dar por “terminada” la guerra

El presidente de Estados Unidos comunicó por escrito al Congreso este viernes que las hostilidades con Irán habían “terminado”. Donald Trump intentaba sortear pedir autorización al legislativo para una guerra unilateral que desató, con Israel, el pasado 28 de febrero.

| etiquetas: trump , irán , pagado , precio , guerra , alto
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #2 Supercinexin
Volverán pronto a por Irán, para quien todas las sanciones internacionales y todas las enemistades con la UE y con todos los demás países siguen ahí, cuando ambos invasores tengan muchísimos más misiles interceptores nuevos y muchísima más munición, y destruirán su infraestructura energética.

La siguiente vez después de eso, ya si acaso invadirán por tierra.

A la guerra le quedan aún años.
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Yorga77 #3 Yorga77
#2 Este mono apenas evolucionado no entiende que Irán puede aniquilar un montón de países si eso pasa sobre todo Israel. :palm: Lo peor es que seguro que un montón de gente se habrá tratado de explicar hasta con marionetas, y dibujitos.
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Supercinexin #10 Supercinexin
#3 Si pudiera aniquilar a Israel ya lo habría hecho. No puede. Irán puede defenderse un tiempo,.pero no eternamente. Nadie puede defenderse eternamente de ejércitos con munición y dinero infinitos que no sufren apenas bajas mientras tú población civil anda en la más espantosa miseria deambulando entre escombros y a veces hasta sin agua potable para beber.

Irán no puede ganar esta guerra contra esos dos. Nadie puede, de hecho. Lo dije al principio de la guerra y lo mantengo.
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D303 #14 D303
#10 Aniquilar Israel no sé, pero hacerle un daño irrecuperable sí que puede. Y si no lo ha hecho es porque Irán no esta buscando un conflicto directo con nadie. Podemos hablar del apoyo de Irán a Hezbola. Pero no olvidemos que Hezbola nace para hacer frente a una invasión sionista del sur del Líbano que duraba 20 años y que el ejercito libanes era incapaz de combatir y que además de ser una milicia armada da ayudas sociales y medicas a los habitantes de dicha zona independientemente de su credo. Volvemos a lo de siempre, esta considerada como un grupo terrorista pero nace tras la invasión del Líbano por Israel así que el verdadero culpable vuelve a ser Israel.
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ipanies #1 ipanies
Aburres hasta a los ficus de plástico, pesao!!!!!!!
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#9 Pitchford
Para no tener que pedir autorización al Congreso va a trocear la guerra en periodos de bombardeos de menos de 60 días (los bloqueos no los cuenta). Como aquí se trocean los contratos públicos y los proyectos de renovables. Hecha la ley, hecha la trampa.
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#11 tierramar *
No hay que creerse nada, están intentando calmar el antiamericanismo y el antibelicismo que han provocado, para algo peor: Las guerras de Ucrania e Irán están en modo stand-by, como 2 ascuas listas para encender en una guerra global en la que EEUU pretende involucrar a Europa (que ya ha puesto el dinero , pero ahora quieren que pongamos los muertos), Japón, sudamerica,... De hecho, los países de la OTAN están realizando ejercicios militares en Francia, para una guerra de garn intensidad. www.meneame.net/m/actualidad/operacion-orion-26-ejercicio-militar-euro
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Ni EEUU, pero ya lo pagará.

Mad Max era una profecía.
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nemesisreptante #6 nemesisreptante
Otra vez se ha acabado esta guerra que no es una guerra? Yo ya he perdido la cuenta ya
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reithor #5 reithor
A ver, podía haberse enzarzado en un Vietnam y perder miles de soldados, pero no lo ha hecho. Una retirada a tiempo es una derrota menos severa.
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ipanies #7 ipanies
#5 Pasar de modo "operación relámpago" a modo "campaña" no se hace en 3 semanas... Yo compro la teoría de que están recargando. El agente naranja es tozudo y no parece escuchar mucho.
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reithor #12 reithor
#7 es un veleta, ha salido escocido y lleva días poniendo el ojo en Cuba, en europa... Tiene todo un buffet delante y cada día se levanta a una bandeja diferente.
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#8 kaos_subversivo
#5 lo mismo mañana vuelve a la carga... Nunca se sabe con este hombre
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#13 Otrebla8002
Y mientras tanto el estrecho de Ormuz bloqueado por el mismo y jodiendo al mundo entero.
Le deseo a este tipo una diarrea que no se levante del váter hasta que se muera.... y una vida muy larga para que lo sufra. Asqueroso !!!!
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menéame