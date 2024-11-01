Trump afirma que “Irán aún no ha pagado un precio suficientemente alto por lo que ha hecho” después de dar por “terminada” la guerra

El presidente de Estados Unidos comunicó por escrito al Congreso este viernes que las hostilidades con Irán habían “terminado”. Donald Trump intentaba sortear pedir autorización al legislativo para una guerra unilateral que desató, con Israel, el pasado 28 de febrero.
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La siguiente vez después de eso, ya si acaso invadirán por tierra.
A la guerra le quedan aún años.
Irán no puede ganar esta guerra contra esos dos. Nadie puede, de hecho. Lo dije al principio de la guerra y lo mantengo.
Mad Max era una profecía.
Le deseo a este tipo una diarrea que no se levante del váter hasta que se muera.... y una vida muy larga para que lo sufra. Asqueroso !!!!