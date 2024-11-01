Trump afirma que decidió no «borrar del mapa» la infraestructura petrolera de una Irán «arrasada», mientras la guerra entra en su tercera semana [ENG]

Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la Embajada de EE. UU. en Bagdad, y escombros de un dron iraní interceptado alcanzaron una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos, mientras la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán entraba en su tercera semana el sábado. Imágenes de Associated Press mostraron una columna de humo sobre el complejo de la embajada en la capital iraquí y un incendio en el puerto de Fujairah en los EAU, que se produjo después de lo que las autoridades dijeron fue la interceptación de un dron.