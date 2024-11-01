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Trump afirma que decidió no «borrar del mapa» la infraestructura petrolera de una Irán «arrasada», mientras la guerra entra en su tercera semana [ENG]

Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la Embajada de EE. UU. en Bagdad, y escombros de un dron iraní interceptado alcanzaron una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos, mientras la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán entraba en su tercera semana el sábado. Imágenes de Associated Press mostraron una columna de humo sobre el complejo de la embajada en la capital iraquí y un incendio en el puerto de Fujairah en los EAU, que se produjo después de lo que las autoridades dijeron fue la interceptación de un dron.

| etiquetas: wipe , out , iran , petróleo
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6 comentarios
5 2 0 K 88 actualidad
#3 Grahml
Desde luego, porque necesitan el petróleo iraní como locos.

Todo esto sólo va de eso.
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pitercio #5 pitercio *
Pues ahí manda Trump su 11S, los 2000 anfibios tras cuya inesperada masacre ordenará el uso de bombas atómicas. Netanyahu no tendrá problema en ayudarle con ambas tareas.
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pepel #6 pepel
El país "más poderoso" gobernado por el "CHARLATÁN" más poderoso.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Este da más bandazos que una veleta.
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powernergia #1 powernergia
Se le ve centrado y buena persona.
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manuelpepito #4 manuelpepito
Que magnánimo
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menéame