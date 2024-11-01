edición general
Trump afirma que los ataques a Irán tienen como objetivo ‘defender al pueblo estadounidense’ (EN)

“Hace poco tiempo, el ejército estadounidense inició una importante operación de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, afirmó.

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Mientras tanto en el faro del mundo libre: quienes trabajan a distancia y jubilados están descubriendo que sus ingresos rinden más fuera. También se cita la seguridad como una de las principales razones por las que los estadounidenses optan cada vez más por vivir en el extranjero

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Hasta Hitler está más creativo con las excusas. Otro Nobel de la paz para este hombre.
Waves #2 Waves
Sólo espero que de esto salga un bando aliado que acabe con los estados terroristas de Israel y Estados Unidos como ya se hizo con los nazis el siglo pasado... Se puede soñar.
#5 Suleiman
Y serán tan gilipollas, que hasta algunos se lo creerán....
#9 Nasser
Es verdad Irán a lanzado millones de misiles sobre la Casa Banca.
Hay que ser gilipollas para buscarse una excusa tan pobre para meterse en una guerra de los sionistas...
pepel #8 pepel
Está persiguiendo como loco que le otorguen el premio nobel de la paz, salvando a tantos países.
Rixx #3 Rixx
Adolf también "defendía" a su pueblo :-D
Gry #7 Gry
Tendría más credibilidad si no hubiera cambiado el nombre al Departamento de Defensa por Departamento de la Guerra. :troll:
#6 marcotolo
la banda de los gilipollas con maldad,
unos matan por un libro ridiculo y otros directamente por estupideces,
se merecen salir perjudicados de estas agresiones gratuitas y rendir cuentas por los muertos que reciban a sus familias
#10 Tecar
La élite de EE.UU necesita tener controlada la zona para mantener su estratosférico nivel de vida.
No hay más.
