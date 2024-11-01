Trump afirma que los ataques a Irán tienen como objetivo ‘defender al pueblo estadounidense’ (EN)

“Hace poco tiempo, el ejército estadounidense inició una importante operación de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, afirmó.
| etiquetas: sionismo , eeuu , israel , trump , guerra
www.meneame.net/story/primera-vez-90-anos-mas-personas-van-estados-uni
Hay que ser gilipollas para buscarse una excusa tan pobre para meterse en una guerra de los sionistas...
unos matan por un libro ridiculo y otros directamente por estupideces,
se merecen salir perjudicados de estas agresiones gratuitas y rendir cuentas por los muertos que reciban a sus familias
No hay más.