Por primera vez en 90 años más personas se van de Estados Unidos de las que llegan [EN]

Estados Unidos experimentó una migración neta negativa de aproximadamente 150.000 personas en 2025. Según informes, quienes trabajan a distancia y jubilados están descubriendo que sus ingresos rinden más fuera. También se cita la seguridad como una de las principales razones por las que los estadounidenses optan cada vez más por vivir en el extranjero. El número de estadounidenses residentes en España, Países Bajos y República Checa prácticamente se ha duplicado en la última década. Mientras que en Portugal aumentaron un 500% desde la pandemia.