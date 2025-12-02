edición general
Trump advierte a Venezuela: “Empezaremos con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra”

Trump advierte a Venezuela: “Empezaremos con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra”

El jefe del Pentágono afirma que no estuvo presente cuando se dio la orden de rematar a los tripulantes de una supuesta narcolancha, por la que ha sido acusado de un crimen de guerra.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Lo que viene siendo una invasión, como Rusia, o como israel.
tul #3 tul
#1 si las invasiones las hace el amo gringo son por el bien comun xD
Tarod #6 Tarod
perro ladrador...

Habl mucho y no hace nada. Maduro y su grupito tan pancho.
#5 Cuchifrito
Ni un HDP que no quiera su Vietnam particular
#7 soberao *
#5 O su foto desde un portaaviones en la zona a lo Bush hijo, diciendo: "Mission Accomplished":
George W. Bush (2003): misión cumplida en Irak www.rtve.es/play/videos/programa/afganistan2-171214w-rtve-izqmaster/29
eaglesight1 #4 eaglesight1
#2 La noticia habla de una reunión celebrada con posterioridad a la publicación de la noticia a la que se refiere, el titular puede se parecido, pero la noticia no tiene nada que ver. Gracias de todas formas.
#8 pirat
No es por nada, pero me parece que este flipao está abriendo demasiados frentes...
Eso de insultar y enemistarse con todo el mundo no sé si es la mejor técnica a implementar por sistema, al menos para la seguridad de sus ciudadanos que necesiten salir de su engendro territorial, como los sionistas.
