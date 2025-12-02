·
Trump advierte a Venezuela: “Empezaremos con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra”
El jefe del Pentágono afirma que no estuvo presente cuando se dio la orden de rematar a los tripulantes de una supuesta narcolancha, por la que ha sido acusado de un crimen de guerra.
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
,
ataques
,
invasión
7
2
2
K
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
XtrMnIO
Lo que viene siendo una invasión, como Rusia, o como israel.
3
K
39
#3
tul
#1
si las invasiones las hace el amo gringo son por el bien comun
0
K
17
#6
Tarod
perro ladrador...
Habl mucho y no hace nada. Maduro y su grupito tan pancho.
0
K
12
#5
Cuchifrito
Ni un HDP que no quiera su Vietnam particular
0
K
11
#7
soberao
*
#5
O su foto desde un portaaviones en la zona a lo Bush hijo, diciendo:
"Mission Accomplished"
:
George W. Bush (2003): misión cumplida en Irak
www.rtve.es/play/videos/programa/afganistan2-171214w-rtve-izqmaster/29
0
K
13
#2
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/story/trump-lanza-advertencia-venezuela-vamos-empezar-
0
K
10
#4
eaglesight1
#2
La noticia habla de una reunión celebrada con posterioridad a la publicación de la noticia a la que se refiere, el titular puede se parecido, pero la noticia no tiene nada que ver. Gracias de todas formas.
0
K
20
#8
pirat
No es por nada, pero me parece que este flipao está abriendo demasiados frentes...
Eso de insultar y enemistarse con todo el mundo no sé si es la mejor técnica a implementar por sistema, al menos para la seguridad de sus ciudadanos que necesiten salir de su engendro territorial, como los sionistas.
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
