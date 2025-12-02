·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9106
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
12951
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
6334
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
6582
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5799
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
más votadas
358
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable
429
La Generalitat afea a Abogados Cristianos que siga recurriendo la eutanasia de Noelia: "Su única finalidad es conseguir que la paciente desista"
469
Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes
438
Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz
443
El ultra RAÚL ALFONSO PAREDES me ha pagado 30.000 euros de INDEMNIZACIÓN
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
68
clics
Trump lanza una advertencia a Venezuela: "Vamos a empezar con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra"
El presidente estadounidense ha amenazado a los narcotraficantes en la Casa Blanca
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
,
amenazas
20
3
0
K
304
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
3
0
K
304
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Verdaderofalso
Merece no uno, si no dos, Premios Nobel de la Paz
17
K
200
#4
soberao
*
#3
Y que le hundan un portaaviones o lo dejen inutilizado con un dron, para que se les acaben las tonterías a éste y a Israel, que ya está bien de "guerras preventivas" donde los muertos son solo la población civil de un bando.
2
K
19
#6
Sandilo
#3
Y más.
La droga es el mercado más asesino que existe, terminar con ellas salva vidas.
0
K
7
#7
jonolulu
#6
Y no te olvides del coco y del hombre del saco
5
K
75
#12
Eibi6
#6
y por liberar a narcotraficantes condenados es para darle un septimo premio Nobel
1
K
26
#14
Mala
*
#3
#6
Pues si... igual necesita hastra tres. Trump acaba de ndultar al expresidente narco de Honduras, condenado a 45 años de carcel
0
K
11
#8
tul
#3
y el "bonico del to" del año que viene tb
1
K
34
#9
Eibi6
#3
y se lo entregará su amigo Orlando que de actor porno no tiene nada
1
K
26
#17
Dragstat
#3
¿No le han dado el último Nobel a una opositora de Maduro? Trump tiene una visión ...
0
K
20
#13
Ze7eN
*
Es una jodida vergüenza. Entiendo que todo Occidente correrá a sancionar a Estados Unidos como hicieron con Rusia pero no con Israel, verdad?
2
K
49
#5
pepel
Lo ha dicho el mayor hijo de perra después de Netanyahu.
0
K
19
#10
wata
Está completamente desatado.
Le falta poco para apretar el botón rojo.
0
K
13
#16
Dene
Y el resto de países calladitos y que no se note...
Que asco da este mundo, la verdad
0
K
12
#18
Battlestar
Pues si lo hace va a ser divertido ver a la UE mirar a las musarañas.
Aunque a los venezolanos no les va a hacer ninguna.
0
K
10
#1
mikhailkalinin
Se should stop Maduro's rule, bug not this way ...
0
K
9
#11
CharlesBrowson
Oye se les puede mandar un PDF con algunos nombres? Es para un hamijo
0
K
7
#2
JoseRvValjean
Pero este tipo naranja es un hijoputa
0
K
7
#15
maspipinobreve
#2
ese raterio es muy grande y el cerdo muy pequeño, lo degollaran
0
K
6
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La droga es el mercado más asesino que existe, terminar con ellas salva vidas.
Le falta poco para apretar el botón rojo.
Que asco da este mundo, la verdad
Aunque a los venezolanos no les va a hacer ninguna.