Trump lanza una advertencia a Venezuela: "Vamos a empezar con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra"

El presidente estadounidense ha amenazado a los narcotraficantes en la Casa Blanca

| etiquetas: venezuela , trump , amenazas
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Merece no uno, si no dos, Premios Nobel de la Paz
17 K 200
#4 soberao *
#3 Y que le hundan un portaaviones o lo dejen inutilizado con un dron, para que se les acaben las tonterías a éste y a Israel, que ya está bien de "guerras preventivas" donde los muertos son solo la población civil de un bando.
2 K 19
Sandilo #6 Sandilo
#3 Y más.

La droga es el mercado más asesino que existe, terminar con ellas salva vidas.
0 K 7
jonolulu #7 jonolulu
#6 Y no te olvides del coco y del hombre del saco
5 K 75
Eibi6 #12 Eibi6
#6 y por liberar a narcotraficantes condenados es para darle un septimo premio Nobel :troll:
1 K 26
Mala #14 Mala *
#3 #6 Pues si... igual necesita hastra tres. Trump acaba de ndultar al expresidente narco de Honduras, condenado a 45 años de carcel
0 K 11
tul #8 tul
#3 y el "bonico del to" del año que viene tb xD
1 K 34
Eibi6 #9 Eibi6
#3 y se lo entregará su amigo Orlando que de actor porno no tiene nada
1 K 26
Dragstat #17 Dragstat
#3 ¿No le han dado el último Nobel a una opositora de Maduro? Trump tiene una visión ...
0 K 20
Ze7eN #13 Ze7eN *
Es una jodida vergüenza. Entiendo que todo Occidente correrá a sancionar a Estados Unidos como hicieron con Rusia pero no con Israel, verdad?
2 K 49
pepel #5 pepel
Lo ha dicho el mayor hijo de perra después de Netanyahu.
0 K 19
wata #10 wata
Está completamente desatado.
Le falta poco para apretar el botón rojo.
0 K 13
Dene #16 Dene
Y el resto de países calladitos y que no se note...
Que asco da este mundo, la verdad
0 K 12
Battlestar #18 Battlestar
Pues si lo hace va a ser divertido ver a la UE mirar a las musarañas.
Aunque a los venezolanos no les va a hacer ninguna.
0 K 10
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Se should stop Maduro's rule, bug not this way ...
0 K 9
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
Oye se les puede mandar un PDF con algunos nombres? Es para un hamijo
0 K 7
JoseRvValjean #2 JoseRvValjean
Pero este tipo naranja es un hijoputa
0 K 7
maspipinobreve #15 maspipinobreve
#2 ese raterio es muy grande y el cerdo muy pequeño, lo degollaran
0 K 6

