edición general
10 meneos
16 clics
Trump advierte a Irán: "los golpearemos con una fuerza nunca vista antes" [ENG]

Trump advierte a Irán: "los golpearemos con una fuerza nunca vista antes" [ENG]

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que sería mejor que Irán no tomara medidas contra EE. UU. Teherán sería atacada con una fuerza nunca vista antes. El domingo 1 de marzo, Trump escribió en su red social que Irán tiene la intención de golpear con fuerza a Estados Unidos. Advirtió que sería mejor que Irán no llevara a cabo esa acción. Escribió: «Irán acaba de declarar que va a golpear muy fuerte hoy, más fuerte de lo que ha golpeado nunca antes. Más vale que no lo hagan».

| etiquetas: iran , fuerza , eeuu
8 2 0 K 98 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:      
manzitor #1 manzitor
Lo de Hiroshima ¿cuenta como referencia?. Menudo tarado le ha traído el S.XXI a la humanidad.
9 K 119
#2 Grahml *
#1 Y recordemos que este psicópata se pasó todo el 2025 exigiendo el premio Nobel de la Paz

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116152251973821428
4 K 56
#6 Mustela
#2 Mi confianza en ese sitio es nula. Hablamos de la red de un político ultraliberal y presidente de una nación que promueve guerras.
0 K 11
sotillo #3 sotillo
#1 Como ellos estan jodidos ahora a que se jodan todos
4 K 60
Ripio #7 Ripio
#1 Pues espérate, que vendrán otros que lo harán bueno.
Al tiempo.
1 K 31
manzitor #8 manzitor
#7 Hostias, ya me cuesta imaginarme...y eso que me he visto varias veces Juego de Tronos.
1 K 21
#11 guillersk
#1 no, la de Hiroshima era una bomba de pruebas y chiquitita comparada con las actuales
0 K 11
#14 muerola
#1 lo de Hiroshima fue una broma comparado con lo echaron en Vietnam y luego en Irak
0 K 11
manbobi #4 manbobi
Repito que no olvidemos que estamos en el mismo lado del fascismo internacional que representa EEUU.
7 K 96
manzitor #5 manzitor
#4 En estos momentos de la historia, me gusta que mi país sea una (sutil), nota discordante. No es para tirar cohetes, pero algo es.
3 K 52
Supercinexin #12 Supercinexin
#4 Lo cual sinceramente ahora mismo me parece hasta bueno, viendo cómo terminan los demás.

Sieg hail, Trump!
0 K 19
pepel #9 pepel
¿Eso quiere decir Más que Gaza?
1 K 29
sotillo #10 sotillo
#9 La apertura ha sido con un colegio de niñas y han asesinado a 180, se podría decir que este es el modelo viendo la “declaración de intenciones “
3 K 43
ur_quan_master #13 ur_quan_master
¿Va a aumentar el ritmo asesinando más niñas iraníes en sus colegios?
0 K 11

menéame