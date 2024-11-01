Trump advierte a Irán: "los golpearemos con una fuerza nunca vista antes" [ENG]

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que sería mejor que Irán no tomara medidas contra EE. UU. Teherán sería atacada con una fuerza nunca vista antes. El domingo 1 de marzo, Trump escribió en su red social que Irán tiene la intención de golpear con fuerza a Estados Unidos. Advirtió que sería mejor que Irán no llevara a cabo esa acción. Escribió: «Irán acaba de declarar que va a golpear muy fuerte hoy, más fuerte de lo que ha golpeado nunca antes. Más vale que no lo hagan».