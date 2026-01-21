edición general
Trump admite que EE.UU. podría devolver miles de millones si el Supremo tumba sus aranceles

En una rueda de prensa improvisada, el presidente Trump advirtió del precio que habría que pagar en caso de que se invalide su política arancelaria, defendió la labor de los agentes migratorios, insistió en las amenazas contra Groenlandia y se mostró dispuesto a trabajar con María Corina Machado.

themarquesito #4 themarquesito *
Sobre los aranceles, presté atención a los argumentos orales, y mi impresión fue la siguiente:
Las tres magistradas progresistas (Sonia Sotomayor, Elena Kagan, y Ketanji Brown Jackson) son partidarias de una interpretación clara de la Constitución sobre el poder fiscal del Congreso.´
John Roberts estaba un tanto dubitativo, pero parecía decantarse del mismo lado al insistirle al procurador general John Sauer en la función recaudatoria de los aranceles.
Neil Gorsuch iba en la misma línea que…   » ver todo el comentario
bioibon #6 bioibon *
#4 El juez Clarence Thomas me recuerda en fisionomía y en comportamiento a Stephen (Samuel L. Jackson), el mayordomo negro de Monsieur Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio) en la peli de Django...

Por lo que comentas, parece que la cosa no está muy clara que en se vaya a desestimar en favor de Trump.
skaworld #8 skaworld *
#4 #6 A mi lo que me mola es el argumento de que Si el supremo tumba los aranceles tendrán que apoquinar un montón de pasta y esto no puede ser.

Lo cual traducido a un lenguaje mas coloquial viene siendo como si te atracan, le pillan y en el juicio dice que si te devuelve la pasta se va a quedar sin un duro. Y ese es el argumento. Uno en el que misteriosamente el malo.... es el juez, no el atracador xD

Descacharrante
calde #1 calde *
Eso creo que le vendría muy bien a su pequeña deuda...

Ah! no! que a él le gusta presumir de tener cosas grandes, claro! :popcorn:
calde #3 calde
#1 Los fachas están de suerte con las pequeñísimas deudas del zanahorio y del narcopresidente argentino...
#7 Pkpkpk
#1 dime de qué presumes... :troll:
azathothruna #2 azathothruna
La pesadilla de los ricos
Devolver dinero / impuestos
Lamantua #5 Lamantua
Reconoce que es un tarado.
