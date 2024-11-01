edición general
3 meneos
2 clics

Trump abre la puerta a una exención para Hungría sobre petróleo y gas rusos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que considera otorgar a Hungría una exención de las sanciones estadounidenses relacionadas con los hidrocarburos rusos, al recibir al primer ministro húngaro Vikgtor Orban en La Casa Blanca.«Estamos estudiando eso, porque es muy difícil para él obtener petróleo y gas de otras regiones. Como saben, no tiene acceso al mar», declaró el mandatario republicano ante la prensa.

| etiquetas: trump , orban , gas , hungría
3 0 0 K 40 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 40 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Vaya. Yo creía que esas sanciones eran imprescindibles para detener a Putin.
Y ahora resulta que son opcionales a capricho de EEUU.


Meadita en la cara de los nafos. Otra más.
2 K 42
tul #4 tul *
#2 les encanta, abren bien la boca cuando llega, mañana nos contaran que es culpa de la iskierda guoke jomosesual por no aser otocritika
0 K 13
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Lo flipo con este pavo. :shit:
0 K 18
#1 AlexGuevara
Todo Gran Capo tiene un protegido
0 K 7

menéame