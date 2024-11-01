Trump abre la puerta a una exención para Hungría sobre petróleo y gas rusos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que considera otorgar a Hungría una exención de las sanciones estadounidenses relacionadas con los hidrocarburos rusos, al recibir al primer ministro húngaro Vikgtor Orban en La Casa Blanca.«Estamos estudiando eso, porque es muy difícil para él obtener petróleo y gas de otras regiones. Como saben, no tiene acceso al mar», declaró el mandatario republicano ante la prensa.